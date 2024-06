Guia da Euro dia 8 da Euro: Veja agenda, escalações e onde assistir

Apesar de fratura no nariz, Mbappe treinou na véspera do confronto contra a Holanda auxiliado por uma máscara, e reascendeu as chances de marcar presença na partida - (crédito: AFP)

O oitavo dia de Eurocopa presenteará os amantes do futebol europeu com um grande confronto pela segunda jornada consecutiva. Um dia após o encontro entre os colossos Itália e Espanha, chegou a vez de Holanda e França medirem forças. Vitoriosos na terceira rodada, ambos estarão frente a frente na disputa da liderança do Grupo D.

Enquanto a Holanda busca uma boa preparação para a partida para que não tome sustos, assim como na vitória de virada por 2 x 1 contra a Polônia, na estreia, a França renova as esperanças pela presença de Mbappe em campo. O astro dos Bleus fraturou o nariz após dividida com o zagueiro austríaco Kevin Danso.

Segundo a TV Canal Plus França, o atacante do Real Madrid estava descartado para o confronto. Na véspera do confronto, no entanto, apareceu para a sessão de treinamento com uma máscara no rosto. A presença em campo na partida que fechará a diária, portanto, é uma possibilidade.

Mais cedo, às 13h, a Polônia terá a volta de Lewandowski para buscar a primeira vitória na competição. Sem o atacante, tiveram vida dura na primeira rodada. Até chegaram a abrir o placar, mas sucumbiram diante dos esforços laranjas. A adição do atacante do Barcelona pode ser determinante diante de uma equipe desfalcada de alguns dos principais do próprio plantel. Alaba e Schlager estão cortados por lesão. Ainda assim, a trupe do alemão Ralf Rangnick mostrou organização e não deu vida fácil à França.

Às 10h, o encontro responsável por dar inicio ao novo dia tratá Eslováquia e Ucrânia em situações distintas. Nas respectivas primeiras partidas, viveram cenários opostos. Os eslovacos surpreenderam com vitória por 1 x 0 diante da favorita no confronto, a Bélgica.

Os ucranianos, sofreram na estreia. Contra a Romênia, foram despachados por 3 x 0. Embalada, a ex-integrante da Tchecoslováquia poderá confirmar a classificação caso vença e veja a Bélgica triunfar diante dos romenos. A Ucrânia, no entanto, dispõe de peças firmadas no futebol europeu para buscar o sucesso. A seguir, veja detalhes do oitavo dia da Euro 2024.

Eslováquia x Ucrânia

A Eslováquia é pouco conhecida pelo torcedor brasileiro. Muitos dos jogadores do plantel podem facilmente passar despercebidos. Mas não dentro de campo. Na primeira rodada, a Bélgica, de fato, decepcionou. Mas os eslovacos não se comportaram como time pequeno. Através do bom trabalho do italiano Francesco Calzona, impressionaram. Mais uma vez, arma será coletiva. Isso porque, a Ucrânia, é favorecida com jogadores de mais renome. Mudryk e Zinchenko são firmados na Premier League. Dovbyk foi vice-artilheiro do Campeonato Espanhol pelo Girona. Lunin foi o melhor goleiro da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Caso encaixem o jogo, podem dar trabalho aos adversários da vez.

Data e hora: Sexta-feira (21/6), às 10h

Local: Dusseldorf Arena, Dusseldorf

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Eslováquia

Martin Dubravka; Peter Pekarik, Denis Vavro, Milan Skriniar e David Hancko; Juraj Kucka, Stanislav Lobotka e Ondrej Duda; Ivan Schranz, Robert Bozenik e Lukas Haraslin. Técnico: Francesco Calzona.

Ucrânia

Andriy Lunin; Yukhym Konoplia, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko e Oleksandr Zinchenko; Mykola Shaparenko, Taras Stepanenko, Viktor Tsygankov, Georgiy Sudakov e Mykhaylo Mudryk; Artem Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.

Polônia x Áustria

Apesar dos desfalques citados no texto de abertura, a Áustria mostrou solidez contra a França. Além de ter registrado mais posse de bola (52%-48%), somou tantas grandes chances quanto (2). Além de marcação segura e intenção sobre Mbappe, só foram derrotadas graças a um gol contra do zagueiro Wober. Apesar dos pesares, a performance foi sólida. Para o próximo confronto, precisarão de argumentos do tipo a favor de si para somar os primeiros três pontos. A Polônia não é um primor coletivo, mas tem no leque de cartas umas estrela, ao contrário do adversário da vez. Lewandowski entrará em campo em uma Eurocopa pela quarta vez, e estreará na atual edição. Com o centroavante em campo, os poloneses já possuem um ponto a favor de si.

Data e hora: Sexta-feira (21/6), às 13h

Local: Olympiastadion, Berlim

Transmissão: Cazé TV e Amazon Prime Video

Escalações prováveis:

Polônia



Wojciech Szczeny; Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz e Jacub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Jakub Moder, Taras Romanczuk, Piotr Zielinski e Nicola Zalewshi; Kacper Urbanski e Robert Lewandowski.

Técnico: Michal Probierz.

Áustria

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wober e Philipp Mwene; Nicolas Siewald, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Christopher Baumgartner e Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch.

Técnico: Ralf Rangnick.

França x Holanda

Em decorrência do elenco bem distribuído, os franceses chegam ao embate como favoritos. A ausência de Mbappe poderá ser fortemente sentida caso o astro não esteja em campo, é verdade. Contudo, existem peças (mesmo não tão boas quanto) para substituí-lo. O novo jogador do Real Madrid, entretanto, sob o auxílio de uma máscara para proteger o nariz fraturado, deve estar em campo. Independente da situação do capitão francês, a Holanda fará uso de um recurso que fez a diferença contra a Polônia: a audacidade. Além de ter registrado 66% de posse de bola, finalizou ao gol adversário 21 vezes.

Apesar disso, terá diante de si uma equipe de nível técnico consideravelmente superior. Como destaque, fica justamente o embate entre a defesa holandesa e o ataque francês. Apesar de ter força ofensiva, o setor em evidência da equipe laranja será o do primeiro terço do campo. Isso porque o ataque azul é reconhecido pela habilidade e velocidade. Dembele, Kolo Muani, Thuram e Griezmann, além do apoio de Theo Hernandez na ala esquerda, são promessas de perigo estridente. Os laterais neerlandeses Dumfries e Aké, além da dupla Van Dijk e De Vrij, porém, tem qualidade para dar conta do recado.

Data e hora: Sexta-feira (21/6), às 16h

Local: Leipzig Staidum, Leipzig

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Holanda

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Ake; Jerdy Schouten e Joey Veerman; Xavi Simons, Tijjani Reijnders e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

França

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; N'Golo Kanté e Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Marcus Thuram; Olivier Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

