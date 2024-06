Ex-goleiro do Corinthians e CRB, César morre aos 69 anos em Alagoas

Ex-goleiro do Corinthians, Carlos César de Oliveira morreu nesta sexta-feira (21/6), em decorrência de uma infecção generalizada. Ele estava internado no Hospital Geral de Alagoas (HGE-AL), localizado no município de Marechal Deodoro.

César — como era conhecido na época em que atuou como atleta do Timão — deu entrada no HGE no dia 8 de junho, após ter sofrido uma parada cardíaca. No Corinthians, ele jogou entre 1981 e 1982, acumulando 58 partidas. César participou do elenco que venceu o Troféu Feira de Hildalgo, disputado no México em 1981. Esse elenco contava com nomes como Sócrates, Zenon e Casagrande.

Além do Corinthians, César defendeu as cores do CRB - Clube de Regatas do Brasil - nos anos de 1976, 77, 78 e 79. No clube alagoano, ele foi tetra campeão no estadual.

O velório de César foi realizado no Cemitério Eco Memorial, em Massagueira de Baixo. O sepultamento está marcado para as 15h30 desta sexta.

Notas de pesar



Em seu site oficial, o O Sport Club Corinthians Paulista lamentou o falecimento de César. "O ex-jogador atuou pelo Alvinegro no início da década de 1980, mais precisamente em 1981 e 1982, e fez 58 jogos (56 oficiais) com a camisa do Coringão. Atuou ao lado de grandes ídolos da nossa história, como Sócrates, Zenon, Wladimir, entre outros e foi comandado por Osvaldo Brandão", publicou.

O CRB também divulgou nota: "O Clube de Regatas Brasil lamenta profundamente o falecimento do ídolo César, um dos maiores goleiros de nossa história, que nos deixou nessa quinta-feira, aos 69 anos. César fez parte de uma geração vitoriosa do Galo de Campina na década de 70, conquistando cinco títulos do Campeonato Alagoano com a camisa alvirrubra, sendo tetra campeão de forma consecutiva de 1976 à 1979. Descanse em paz, César".