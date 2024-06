Guia do dia 2 da Copa América: veja agenda, escalações e onde assistir

Eduardo Vargas, do Chile, é o quinto maior artilheiro da história da Copa América, com 14 gols - (crédito: Divulgação/FFC)

Com a abertura já nos livros de história, a Copa América começa a embalar para o segundo dia de competição nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (21/6), é dia de Peru e Chile entrarem em campo para completar a primeira rodada do Grupo A, ao lado de Argentina e Canadá. O encontro entre La Bicolor e La Roja será às 21h, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. A transmissão é do SporTV e do Globoplay.

Protagonistas de decisões recentes de Copa América, os rivais sul-americanos não estão na mesma fase de quando chegaram na finalíssima. Bicampeã em 2015 e 2016, a seleção chilena passa por uma reformulação daquela equipe com Arturo Vidal, Charles Aránguiz e Gary Medel, todos ausentes na atual edição. Restam remanescentes, como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas e Cláudio Bravo, mas outros nomes trazem sangue novo para uma equipe em início de trabalho com Ricardo Gareca e longe do status de potência do continente.

Vice para o Brasil em 2019, os peruanos apostam em figurinhas já carimbadas do torcedor para tentar, no mínimo, passar de fase. O mais famoso dos talentos é Paolo Guerrero, ex-Corinthians, Flamengo e Internacional. O atacante segue na dianteira da equipe ao lado de Lapadula, acompanhado de outros veteranos como o goleiro Gallese, o lateral Advíncula e o ponta direita Carillo.

O momento de ambas as seleções também é distinto. O Peru emplacou cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias, todas em amistosos, e dois empates pelas eliminatórias. Do outro lado, o Chile venceu duas partidas, empatou uma e perdeu outras duas.

Já no retrospecto de uma contra a outra, o equilíbrio prevalece no recorte recente, mas o domínio geral é dos chilenos. Em 84 encontros, La Roja levou a melhor em 46 oportunidades, contra 24 de La Bicolor e 14 empates. Terminar em igualdade, no entanto, é coisa rara entre os times. O último jogo a ficar sem um vencedor foi em 2004, em amistoso em 1 x 1.

No outro compromisso do grupo A, a Argentina venceu o Canadá por 2 x 0 no jogo de abertura. Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Peru x Chile

Data e horário: sexta-feira (21/6), às 21h

Local: AT&T Stadium, Arlington

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Peru: Gallese; Callens, Zambrano e Abram; Advíncula, Peña, Cartagena, Castillo e López; Lapadula e Guerrero. Técnico: Jorge Fossati

Chile: Bravo; Isla, Maripán, Díaz e Suazo; Núñez e Pulgar; Dávila, Alexis Sánchez e Valdés; Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca

