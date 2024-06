Guia do dia 4 da Copa América: Veja agenda, escalações e onde assistir

A Copa América continua com mais uma sequência de estreias de seleções de destaque do torneio. Pelo segundo dia seguido, a competição terá duas partidas na diária da vez, a quarta da atual edição sediada nos Estados Unidos.

Dessa vez, serão os próprios americanos os responsáveis por abrir a nova jornada. Contra a Bolívia, terão um embate difícil, mas chegam como favoritos. Com elenco jovem, terão à disposição alguns jogadores consolidados no futebol europeu, como o atacante e capitão Pulisic, o meia Gio Reyna e o goleiro Matt Turner.

Chegam, além disso, embalados pela conquista da Nations League da Concacaf, diante do arquirrival México. Nos amistosos de preparação para a Copa América, apesar de terem sido goleados por 5 x 1 contra a Colômbia, deram trabalho ao Brasil no empate por 1 x 1.

Em contrapartida, os bolivianos vivem momento de incertezas. A aposentadoria do ídolo Marcelo Moreno deixou a equipe sem referência. Nesta edição do torneio, será este o maior desafio do técnico brasileiro da equipe, Luiz Carlos Zago. O atacante Henry Vaca, do Bolívar, porém, é o nome da vez na La Verde.

Mais tarde, o Uruguai dará o primeiro passo na competição com o objetivo de dar corpo a condição de um dos favoritos ao título, junto de Brasil e Argentina. Com jogadores de destaque nos três setores do campo, a Celeste será mais uma vez liderada por Luisito Suárez na busca pelo primeiro caneco do torneio em 13 anos.

Do outro lado, estará um Panamá pouco testado em torneios e jogos de grande porte. Durante a Copa Ouro de 2023, ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo México. No entanto, avançou após eliminar os EUA.

Com uma equipe carente de talentos, precisarão contar com os engenhos táticos do treinador Thomas Christensen, pupilo de Johan Cruyff nos tempos de jogador no Barcelona. A seguir, veja detalhes do quarto dia de Copa América 2024.

Estados Unidos x Bolívia

O país estadunidense tem em mãos um elenco jovem. Muitos dos destaques da equipe possuem menos de 25 anos. Pulisic (25), Reyna (21), Balogun (22), Tillman (22), Musah (22), Weah (24) e Mckennie (25) são todos atletas importantes para o sistema do treinador Gregg Berhalter. Com exceção de Tillman, todo o restante citado atua por um clube nas cinco principais ligas europeias. A Bolívia vive momento contrário. Carente de líderes técnicos, carrega incertezas sem a liderança do centroavante Marcelo Moreno. Chega para o embate, além disso, com recorde negativo em relação ao retrospecto recente de atuações. Nas últimas 22 partidas, recorte de tempo que data da primeira aparição em 2022, os bolivianos sofreram 18 derrotas. Venceu, ademais, apenas três vezes.

Data e hora: Domingo (23/6), às 19h

Local: AT&T Stadium, Texas

Transmissão: SporTV e Globoplay



Escalações prováveis:

Estados Unidos

Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; Musah, Reyna e McKennie; Weah, Balogun e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter

Bolívia

Viscarra; Medina, Haquin, Sagredo e Fernández; Justiniano, Saucedo, Cuellar, Vaca e Villamil; Algarañaz: Luiz Carlos Zago

Uruguai x Panamá

Foram poucas vezes nos últimos anos em que o Uruguai chegou a um grande torneio com equipe tão estrelada. Existem peças de peso em todos os setores do campo. Muslera pode ter se aposentado da Celeste, mas Rochet, goleiro do Internacional, tem dado conta do recado. A dupla de zaga Araújo e Giménez são referências em Barcelona e Atlético de Madrid, respectivamente. Valverde, peça chave do Real Madrid, é o líder no meio de campo ao lado do maestro flamenguista De La Cruz. Mesmo sem Cavani, Darwin Núñez, do Liverpool, é o novo parceiro de grife de Suárez. Talento não falta. Principalmente diante de um Panamá carente de peças tecnicamente virtuosas. A performance diante dos Estados Unidos pelas semifinais da última Copa Ouro, porém, pode servir como argumento a favor da equipe centro-americana.

Data e hora: Domingo (23/6), às 22h

Local: Hard Rock Stadium, Miami

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Uruguai

Rochet; Cáceres, Giménez, Araújo e Viña; Valverde, Ugarte e De La Cruz; Maximiliano Araujo, Suárez e Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Panamá

Mosquera; Davis, Córdoba e Miller; Murillo, Carrasquilla, Godoy e Bárcenas; Rodríguez, Fajardo e Díaz. Técnico: Thomas Christensen



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

