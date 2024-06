Giay chega ao Brasil para assinar com o Palmeiras - (crédito: Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images)

O lateral-direito Giay chegou ao Brasil na noite desta segunda-feira (24). Ele é esperado na Academia de Futebol nesta terça-feira. Por lá, vai passar por exames médicos e assinar um contrato de cinco temporadas com o Palmeiras, que desembolsou cerca de R$ 40 milhões para contratar a promessa argentina.

Na chegada ao aeroporto de Guarulhos, Giay optou em sair por uma porta alternativa, sem passar pelo saguão junto com os demais passageiros. Assim, evitou o primeiro contato com a imprensa. Portanto, ainda não proferiu as primeiras palavras como novo reforço do Verdão.

Com a paralisação do Campeonato Argentino para a disputa da Copa América, Giay estava de folga e viajou com alguns amigos. Após este período, ele preparou a mudança para o Brasil, onde vai passar os próximos anos. O jogador tem 20 anos e foi capitão das seleções de base da Argentina. Ele é destaque do Ciclón e enfrentou o Verdão duas vezes este ano, na fase de grupos da Libertadores.

Inicialmente, Giay não considerava uma ida para outro clube da América do Sul e priorizava a Europa. Contudo a proposta do Palmeiras mexeu com o atleta, que passou a validar a possibilidade de seguir no continente e adiar sua ida ao Velho Continente. Benfica e Atlético de Madrid estavam entre os possíveis destinos do jogador, mas não enviaram proposta.

Giay chamou a atenção na Libertadores

Aliás, nesta edição da Libertadores, é o terceiro jogador com mais passes certos no San Lorenzo (média de 23,8 por jogo), e o segundo com mais assistências para finalização (quatro em seis jogos). Defensivamente, é o quinto jogador com mais desarmes por sua equipe. Agora, o Palmeiras espera que ele seja um dos rostos da reformulação que o clube passa.