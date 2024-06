Mbappe desencanta, mas França cede empate em 1 x 1 diante da Polônia

A seleção francesa finalizou a campanha na fase de grupos com um gosto amargo na boca. O empate por 1 x 1 contra a Polônia, nesta terça-feira (25/6), no Signal Iduna Park, em Dortmund, poderia ter terminado de forma diferente se não fossem pelos esforços de um dos personagens do confronto e a má pontaria do ataque Bleu.

A missão pela vitória, por boa parte do confronto, requisitou muita benevolência do lado francês, graças ao arqueiro Skorupski. O goleiro da já eliminada e lanterna do Grupo D Polônia vivia uma tarde de verão europeu repleta de inspiração diante de um estrelado ataque adversário. As investidas vinham dos dois lados. Enquanto a Espanha encanta o mundo com os jovens atacantes de beirada Lamine Yamal e Nico Williams, a França mostrou que pode fazer o mesmo.

Barcola, do lado esquerdo, e Dembele, do direito, tornavam a partida da defesa polonesa num pesadelo. Ágeis e donos de dribles rápidos e efetivos, davam trabalho nos momentos de transição ofensiva. Isso sem falar no mascarado capitão, Mbappe. Além de fazer constantes trocas com Barcola entre centro e flanco esquerdo, combinavam tabelas entre si.

Isso sem falar do apoio dos laterais. Theo Hernandez alimentava o setor de Barcola com potência. Incisivo, Kounde fazia bom uso do entrosamento com Dembele pela direita, companheiro dos tempos de Barcelona. Assim, chegavam ao gol de Skorupski sucessivamente. O goleiro da equipe vermelha e branca, no entanto, fazia o que podia. Até os 50 minutos de partida, o arqueiro havia feito cinco defesas. As cinco, inclusive, de dentro da grande área.

Ao passo em que a trupe de Lewandowski se esforçava para somar chances, principalmente pelo povoado meio de campo composto por uma linha de cinco, as tentativas azul-marinho continuavam vindo pelas bordas. Em mais uma das tantas transições em velocidade, Dembele foi derrubado na área por Kiwior.

Na cobrança, Mbappe foi às redes para marcar o primeiro gol da carreira em uma Eurocopa. Nas duas vezes em que esteve em campo, o atacante registrou o maior número de finalizações de um atleta francês no torneio desde 1980 sem marcar um gol. Ao todo, foram 20 chutes à meta.

Leve em campo, a já eliminada a Polônia, sem nada a perder, se lançava, corajosa, ao ataque. Assim, também conseguiu um pênalti para si. Maignan se adiantou ao defender cobrança de Lewandowski. Na segunda tentativa assinalada pelo VAR, o centroavante empatou a partida em 1 x 1.

A partir daí, Mbappe & Cia. formavam uma blitz na área polonesa. Já na base da "empurrância", aglutinavam jogadores à frente da meta para retomar as redes da situação. No entanto, mostravam ações de pouco cuidado defensivo. Grogues, estiveram perto de tomar a virada, em chute de média distância do camisa nove da Polônia. Apesar disso, não houve tempo para mais nada.

Com o empate, a equipe de Didier Deschamps chega aos cinco pontos e fecha a fase de grupos com a segunda posição. A Áustria, surpresa da chave, chegou aos seis pontos ao bater a Holanda por 3 x 2 e se classifica com a liderança. Os neerlandeses precisarão aguardar pelo fim da primeira fase para saber se avançam como um dos quatro melhores terceiros colocados. Mesmo se tivessem vencido a França, as Águias Brancas não escapariam da eliminação.

Ficha técnica:

França 1 x 1 Polônia - Terceira rodada da fase de grupos da Euro 2024

Data e horário: Terça-feira, 25 de junho de 2024, às 13h

Local: Signaul Iduna Park, Dortmund

Arbitragem: Marco Guida (Itália)

Gols: Mbappe (França) ; Lewandowski (Polônia)

Cartões amarelos: Rabiot (França) ; Zalewski, Swiderski, Dawidowicz e Michail Probierz (técnico)(Polônia)

França

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Kante (Griezmann), Tchouameni (Fofana) e Rabiot (Camavinga); Dembele (Kolo Muani), Mbappe e Barcola (Giroud). Técnico: Didier Deschamps

Polônia

Skorupski; Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; Frankowski, Moder, Zielinski e Zalewski (Skoras); Szymanski (Swiderski), Urbanski e Lewandowski. Técnico: Michal Probierz

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes São Paulo tem reunião com elenco e prepara força máxima no Brasileiro

São Paulo tem reunião com elenco e prepara força máxima no Brasileiro Esportes Flamengo elabora festa por estádio e articula presença de Lula em obra

Flamengo elabora festa por estádio e articula presença de Lula em obra Esportes Abel Ferreira se torna o técnico mais longevo da história do Palmeiras

Abel Ferreira se torna o técnico mais longevo da história do Palmeiras Esportes ‘Decepcionante’: mídia internacional repercute empate do Brasil e dá razão a Ronaldinho

‘Decepcionante’: mídia internacional repercute empate do Brasil e dá razão a Ronaldinho Esportes Santos respalda Carille mesmo em caso de derrota para o Mirassol

Santos respalda Carille mesmo em caso de derrota para o Mirassol Esportes Mário explica saída de Diniz e afirma que Marcão deve seguir no comando do Fluminense