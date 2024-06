Brasil tem caminho do vôlei masculino definido nas Olimpíadas

Nesta quarta-feira (26/6) foram sorteados os grupos do vôlei masculino para os Jogos Olímpico de Paris. A Seleção Brasileira disputará classificação pelo Grupo B com Polônia, Itália e Egito. O caminho do time do Brasil não terá facilidade já que os poloneses ocupam a primeira colocação do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e a equipe italiana é a atual campeã mundial. A equipe verde-amarela disputa mais uma Olimpíada após ter ficado de fora do pódio pela primeira vez em 21 anos, nos Jogos de Tóquio. O time perdeu a disputa pelo bronze para a Argentina por 3 x 2.

HERE YOU GO ????!



The 3 pools for men’s indoor #volleyball at the 2024 Olympics in @Paris2024 ????.



THOUGHTS? ???? pic.twitter.com/nLzhloKu6i — Volleyball World (@volleyballworld) June 26, 2024

O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (26/6), em Lódz, na Polônia. As dispustas terão início em 27 de julho e se encerram 11 de agosto. Nas outras chaves estão França, Eslovênia, Canadá e Sérvia pela A e Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha, pela C.

O técnico do ouro olímpico do Rio 2016, Bernardinho, retornou à equipe e deve buscar o pódio novamente. A 30 dias do início dos Jogos de Paris, a Seleção Brasileira está na disputa da Liga das Nações (VNL). Nesta quinta-feira (27/6) enfrenta a futura adversária de grupo, Polônia, por uma vaga na semifinal do torneio mundial.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Gabigol, do Flamengo, atrai interesse do Palmeiras e da Europa

Gabigol, do Flamengo, atrai interesse do Palmeiras e da Europa Esportes Diniz analisa trabalho à frente da Seleção Brasileira: ‘Fui julgado por seis jogos’

Diniz analisa trabalho à frente da Seleção Brasileira: ‘Fui julgado por seis jogos’ Esportes Corinthians acerta a contratação de Hugo Souza

Corinthians acerta a contratação de Hugo Souza Esportes Internacional x Ferroviária – Brasileirão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações

Internacional x Ferroviária – Brasileirão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações Esportes São Paulo defende grande retrospecto contra o Criciúma no MorumBIS

São Paulo defende grande retrospecto contra o Criciúma no MorumBIS Esportes Romênia e Eslováquia empatam e avançam às oitavas da Euro

Romênia e Eslováquia empatam e avançam às oitavas da Euro Esportes Messi revela desconforto muscular: ‘Espero que não seja nada grave’