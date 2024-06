Série D: Veja como estão os times candangos à beira da 11ª rodada

Jacaré precisa de apenas uma vitória para confirmar vaga no mata-mata do torneio - (crédito: Mateus Dutra/Distrito do Esporte)

A Série D avança rumo à segunda fase e os representantes candangos da edição de 2024 da competição Brasiliense e Real Brasília se preparam para entrar em campo pela 11ª rodada. Na nova jornada de partidas marcada para acontecer entre o próximo sábado (29/6) e a segunda-feira por vir (1º de julho), Leões do Planalto e Jacaré entram em campo contra União Rondonópolis e Mixto, respectivamente.

O time Aurianil recebe o rival matogrossense às 15h de domingo, no Defelê. A equipe amarela visita o adversário de Cuiabá às 20h do primeiro dia do novo mês, no estádio Dutrinha.

O Brasiliense vive sequência mais do que positiva na ponta do Grupo A5. É O Líder com três pontos de vantagem frente ao segundo colocado, o Anápolis. Dono de trajetória composta por sete vitórias, dois empates e uma derrota, acumula aproveitamento de 76%.

Apenas Manauara-AM (86%), Treze-PB (80%) e Gazin Porto-Velho-RO (77%) possuem números melhores. Portanto, ostenta a quarta melhor campanha de toda a competição, ao lado do Maringá -PR. Com exceção do último time citado, todos os mesmos outros três clubes são os únicos que possuem número de gols marcados superior ao do Jacaré.

Os 19 gols marcados pela equipe de Taguatinga a tornam na dona do quarto melhor ataque da Série D. Ou seja, campanha sólida da trupe de Luiz Carlos Winck.

A caminhada até aqui pode ser ainda mais aclamada quando comparada com trajetórias anteriores. Desde 2020, ano em que a competição adotou o atual formato com oito equipes por grupo, o Brasiliense fez apenas uma campanha superior a atual.

À altura da 11ª rodada, era o quinto colocado em 2023 e segundo colocado em 2021. Em 2020, era líder, com campanha idêntica a da edição da vez. Apenas em 2022 era melhor. À época, tinha oito vitórias, um empate e uma derrota.

Na próxima rodada, enfrentará o quarto colocado Mixto. Presente na primeira posição que dá a classificação à segunda fase, a equipe poderá dar a classificação ao time do DF caso falhe em vencer diante da própria torcida. Com 14, está a nove pontos de distância do Jacaré na tabela.

No outro extremo do Grupo A5, está o Real Brasília. O Leão do Planalto somou apenas três pontos de 30 possíveis. Por isso, soma aproveitamento de 10%. Quando o assunto é campanha geral, o clube se restringe a um negativo e repetitivo discurso.

O Real segue como o dono da segunda pior campanha geral da Série D. Apenas o Humaitá-AC, lanterna do Grupo A1, registra sequência pior. Com os mesmos dez jogos disputados, segue sem somar um único ponto na competição.

Ainda há esperança de deixar a lanterna e alcançar o quarto lugar e a classificação, é verdade. Para isso, porém, precisaria vencer todas os quatro confrontos restantes e contar com tropeços em sequência de Capital-TO, Iporá-GO, União Rondonópolis e Mixto-MT, algo improvável. Na atual edição da competição, nenhum desses fatores chegou a acontecer.

Salvo por três empates (dois diante do Crac-GO e outro contra o Mixto, na última rodada) o clube do Defelê ainda possui, ao menos, chances de finalizar a primeira campanha em uma competição nacional fora da última posição. Com sete pontos somados, o Capital ainda pode ser alcançado. Isso só acontecerá, no entanto, caso o representante da Vila Planalto vença a primeira na competição.

O próximo adversário será o União Rondonópolis. Quinto colocada, a equipe do Mato Grosso ainda possui condições de chegar à segunda fase. Até o momento, tem 12 pontos, dois atrás do rival Mixto-MT, na quarta colocação. Na última rodada, inclusive, a equipe vermelha deu trabalho ao Brasiliense, e finalizou a apresentação com um empate em 1 x 1. O resultado segurou a garantia de classificação amarela de forma antecipada.



