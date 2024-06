Guia da rodada 13 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

Com classicos locais, duelos de tricolores e confronto atleticano, o Brasileirão se prepara para apitar o início da 13ª rodada. Na jornada anterior, os dois melhores colocados na tabela não sustentaram o mando de campo alheio e tropeçaram.

O Flamengo colocou a liderança em risco, já que o Bahia venceu e empatou na pontuação. O Palmeiras perdeu a vice-líderança e, ultrapassado também pelo Bahia, caiu direto para o quarto lugar. Na zona de perigo, o único resultado positivo ficou por conta do Vitória que pulou para 15ª, afogou o Atlético-GO e deixou o Vasco na risca. Abaixo do goiano, Corinthians, Grêmio e Fluminense completam o Z-4.

O confronto carioca entre Vasco e Botafogo, no sábado (29/6), inaugura a bateria de jogos juntamente ao duelo de Cuiabá e RB Bragantino. O último domingo de junho contará com sete partidas. Para começar os trabalhos, Atlético-MG e Atlético-GO se enfrentam pela manhã.

A tarde será dos tricolores. Grêmio e Fluminense se encontram, assim como São Paulo e Bahia. No mesmo horário, o duelo é entre os grandes vencedores do meio de semana, Fortaleza e Juventude. As três partidas das 18h30 encerram o dia.

O Criciúma pega o Internacional, Vitória e Athletico-PR protagonizam o confronto rubro-negro e Flamengo e Cruzeiro jogam no maior palco de futebol do Brasil, o Maracanã. A rodada termina na segunda-feira (1/7), com o derby paulista, Palmeiras e Corinthians. Veja, a seguir o melhor da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vasco x Botafogo

Com necessidade de vitória, o Clássico da Amizade não será tão tranquilo como seguere o nome. Os dois times estão à beira de definições, mas de lados opostos. O mandante terminou a rodada uma colocação àcima da zona de rebaixamento. A derrota contra o Bahia na quarta-feira (26/6) impossibilitou o Gigante da Colina de somar pontos e, ainda, o Vitória conseguiu a ultrapassagem e tomou a 15ª posição. Apesar da fase delicada, o time cruz-maltino leva vantagem como mandante, já que a última derrota em São Januário foi em 27 de abril. O Botafogo ascendeu novamente. A virada em cima do RB Bragantino, na rodada anterior, fez a equipe superar o Palmeiras e dormir em terceiro lugar durante o resto da semana. O Fogão também deve contar com o retorno de Júnior Santos à relação, em retorno de lesão.

Data: sábado (29/6), às 18h30.

Local: São Januário, Rio de Janeiro.

Transmissão: SporTV e Premiere.

Prováveis escalções:

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho; Rossi, Estrella, Adson; Vegetti. Técnio: Rafael Paiva (interino).

Botafogo

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Marçal; Tchê Tchê, Gregore; Romero, Eduardo, Luiz Henrique; Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Cuiabá x RB Bragantino

No embalo, a ascensão cuiabana é pertinente. A equipe verde e amarela não perde há quatro rodadas e toma distância da zona de rebaixamento. Além de conquistar os três pontos, os resultados do Dourado demonstram qualidade no ataque, na temporada a equipe tem número de gols maior que a pontuação, são 13 contra 12. O Bragantino, por outro lado está no escorregador. Há 10 rodadas o time de Bragança liderava o campeonato, agora briga para retornar ao G-6, na oitava colocação. Ainda mais, o rendimento do time da Red Bull na Arena Pantanal é baixo. A primeira vez que os dois times se cruzaram foi em junho de 2018, no estádio em Mato Grosso, e foi a única vez que o gramado foi palco de vitória do visitante paulista.

Data: sábado (29/6), às 18h30.

Local: Arena Pantanal, Cuiabá.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalções:

Cuiaba

Walter; Alexandre, Marllon, Empereur, Ramon; Augusto, Mineiro, Denilson; Cafu, Pitta, Clayson. Técnico: Petit.

RB Bragantino

Lucao; Santos, Henrique, Candido; Vitinho, Jadsom, Raul, Capixaba; Helinho, Borbas, Evangelista. Técnico: Pedro Caixinha.

Atlético-MG x Atlético-GO

A partida 100% atleticana é a briga pelo goianiense desafundar da zona vermelha. Apesar do empate com o Grêmio, o rubro-negro foi empurrado para a 17ª colocação, mas tem a pontuação empatada à do Vasco, um degrau àcima. O time mineiro vive uma situação morna, ocupando o 10º lugar. Na rodada passada o Galo voltou a vencer depois de três jogos sem sucesso, que o custou nove digitos no saldo de gols. Gabriel Milito terá trabalho para definir a equipe titular para o confronto. Além dos quatro lesionados e os três à dispor de Dorival Junior, na Copa América, Scarpa e Bruno Fuchs estão suspenso pela rodada. No mais, o duelo marca a visita do Atlético Goianiense à Arena MRV.

Data: domingo (30/6), às 11h.



Local: Arena MRV, Belo Horizonte.

Transmissão: Premiere.

Prováveis escalções:

Atlético-MG

Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios, Battaglia, Zaracho (Paulo Vitor), Pedrinho e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Atlético-GO

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Lucas Kal, Randerson, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Anderson Gomes.

Grêmio x Fluminense

No duelo de tricolores deve ser esperado clima. O atual campeão da Libertadores está há cinco jogos sem conquistar nenhum ponto. O Grêmio difere apenas um ponto do adversário e, embora a campanha similar, na última rodada interrompeu o jejúm de derrotas, com um empate. Além disso, no confronto direto, o Imortal tem seis vitórias seguidas na conta. Foi em 2019 que o time carioca saiu triunfante pela última vez. Agora, pontuar vale o folego para caminhar para uma virada de situação na tabela.

Data: domingo (30/6), às 16h.

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul.

Transmissão: TV Globo e Premiere.

Prováveis escalções:

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Nathan Fernandes (Pavon), Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Lima, Keno e Cano. Técnico: Marcão.



São Paulo x Bahia

O segundo confronto entre tricolores na rodada tem clima mais vitorioso. O visitante baiano briga pela liderança, enquanto o dono da casa busca se alocar no G-6, no qual está somente há um ponto de distância. Na última rodada o Tricolor de Aço conquistou mais uma vitória e confirmou a sequência de 18 jogos invicto na Arena Fonte Nova. O time paulista retomou aos trilhos da vitória na rodada anterior, após quatro jogos distante de uma vitória e duas derrotas seguidas. Caso a vantagem da boa fase prevaleça, o time de Salvador irá triunfar no Estádio MorumBIS, pelo Brasileirão, pela primeira vez depois de 13 anos.

Data: domingo (30/6), às 16h.

Local: MorumBIS, São Paulo.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalções:

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Nestor, Lucas, Luciano, Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Fortaleza x Juventude

As duas equipes chegam para o confronto vitoriosos, mas com furos de ambos os lado. A equipe de Vojvoda terá o desfalque de sete jogadores, sendo dois em disputa pela Copa América e os outros cinco impedidos pelo departamento médico. O cenário para o time de Caxias é parecido, com o mesmo número de jogadores lesionados. Além da similiaridade na condição do elenco, o cenário na competição também batem. As duas equipes estão coladas na tabela, com o tricolor cearense um ponto e lugar superior ao adversário da rodada. O Juventude derrotou o Fortaleza pela Série A somente uma vez em todo o histórico de encontro, há quase 20 anos.

Data: domingo (30/6), às 16h.

Local: Arena Castelão, Fortaleza.

Transmissão: TV Globo e Premiere.

Prováveis escalções:

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto e Hércules; Pikachu, Pochettino e Breno Lopes; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juventude

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Criciúma x Internacional

Depois de sete anos sem encontro, o Internacional vai à Santa Catarina enfrentar o Criciúma. A situação do Tigre foi aliviada com as duas vitórias conquistas, apesar da derrota na rodada passda, mas ainda fica de olho no perigo da zona de rebaixamento já que está a apenas dois pontos de distância. O Colorado tem os mesmos resultados que o adversário nos últimos três jogos. Ambos os lados tem dois jogadores fora por razão do terceiro amarelo, mas os desfalques do time gaúcho são superiores. Borré, Valencia e Rochet estão nos EUA, na corrida da Copa América.

Data: domingo (30/6), às 18h30.

Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalções:

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Tobias Figueiredo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Higor Meritão, Fellipe Mateus, Chrystopher (Felipe Vizeu) e Marcelo Hermes; Bolaise. Técnico: Cláudio Tencati.

Internacional

Fabricio; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Aránguiz, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca Drummond. Técnico: Eduardo Coudet.

Vitória x Athletico-PR

Mesmo embolado no grupo que briga para se afastar da zona da degola, o rubro-negro baiano chega à partida contra o adversário curitibano em bons ares após vencer o afundado em crise Fluminense. Os doze pontos conquistados tornam a campanha do Vitória superior à de diversas grandes equipes do país. Vasco, Corinthians, Grêmio e o próprio Fluminense estão todos abaixo do time de Salvador. Por ser dono da terceira pior defesa da competição, com 19 tentos sofridos, porém, precisará se cuidar. O Athletico-PR é o sexto colocado e briga para chegar ao G-4. Com 19 pontos, pode colar na liderança compartilhada de Flamengo e Bahia, com 24, caso consiga uma vitória e conte com combinação favorável de resultados. Entretanto, é apenas o 12º da tabela quando o assunto é a campanha como visitante.



Data: domingo (30/6), às 18h30.

Local: Barradão, Salvador.

Transmissão: Premiere

Prováveis escalções:

Vitória

Lucas Arcanjo; Willian Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius e Léo Naldi; Matheuzinho, Osvaldo e Alerrando. Técnico: Thiago Carpini.



Athletico-PR

Léo Linck; Leo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Christian; Nikão, Julimar e Mastriani. Técnico: Juca Antonello.



Flamengo x Cruzeiro

O Cruzeiro está em constante ritmo de subida na tabela, já a equipe rubro-negra busca confirmar a posição de líder, após uma derrota que colocou em risco. Apenas quatro pontos e posições separam as duas equipes. Apesar de estar na cabeça da tabela, o time carioca vem de um tropeço que o deixou estacionado, enquanto o Cabuloso entra em campo vitorioso com os três pontos que o fizeram ultrapassar o Athletico-PR e ficar na beira do G-4. A última vitória da equipe mineira em cima do Flamengo foi em 2018, desde então são seis vitórias rubro-negras e um empate.

Data: domingo (30/6), às 18h30.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro.

Transmissão: Premiere.

Prováveis escalções:

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Cruzeiro

Anderson; William, Villalba, João Marcelo, Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero, Ramiro; Veron, Matheus Pereira e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.

Palmeiras x Corinthians

O Derby Paulista abrirá os trabalhos do campeonato no mês de julho. Na atual edição do BR, vivem campanhas distintas. O Palmeiras toca a vida órfão de Endrick com maestria. Na quarta colocação, se destacam em diferentes aspectos. Até aqui, possuem a segunda melhor defesa da competição. Além disso, podem dizer que são a equipe com melhor aproveitamento de pontos como visitantes. Apesar disso, vêm de derrota estridente diante do Fortaleza na última rodada, por três a zero. O Corinthians segue sob pressão. Com clima cada vez mais tenso nos bastidores, principalmente em relação à insatisfação da torcida diante do presidente Augusto Mello, o alvinegro continua na batalha para deixar o Z-4. Uma vitória pode tirar a equipe da degola. Para isso, no entanto, precisará torcer por tropeços de Atlético-GO e Vasco. Ambos possuem 10 pontos, enquanto o Corinthians soma nove.



Data: segunda-feira (1/7), às 20h.

Local: Allianz Parque, São Paulo.

Transmissão: Premiere.

Prováveis escalções:

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Fabinho, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Dudu e Flaco Lópéz. Técnico: Abel Ferreira



Corinthians

M. Donelli; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Bidon e Garro; Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.



*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Eduardo de Deus garante índice olímpico com vitória no Troféu Brasil

Eduardo de Deus garante índice olímpico com vitória no Troféu Brasil Esportes Guia das oitavas de final da Euro: veja agenda, escalações e onde assistir

Guia das oitavas de final da Euro: veja agenda, escalações e onde assistir Esportes Cazares rescinde com o Santos e está livre no mercado

Cazares rescinde com o Santos e está livre no mercado Esportes Jornalista crava demissão de técnico do Corinthians: ‘Já caiu’

Jornalista crava demissão de técnico do Corinthians: ‘Já caiu’ Esportes Marcão deverá repetir escalação no Fluminense para jogo contra o Grêmio

Marcão deverá repetir escalação no Fluminense para jogo contra o Grêmio Esportes Alemanha x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragem