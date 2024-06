Eduardo de Deus garante índice olímpico com vitória no Troféu Brasil

Agora é oficial: Eduardo de Deus estará nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. O atleta garantiu o índice nos 100m com barreiras nas semifinais do Troféu Brasil, disputado no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, nesta sexta-feira, ao cravar os 13s27 necessários para ir à olimpíada.

O atleta do Praia Clube tinha ranking suficiente para defender o Brasil na França. Mas agora alcançou a marca de 13s27 que vinha buscando faz algum tempo. Com vento válido, ele foi o melhor das semifinais, superando em sua bateria Gabriel Constantino, que também ficou perto da marca com 13s65. Ainda correram na casa dos 13 segundos Jonathas Brito, com 13s86, Lucas Souza Maia (13s89) e Fabrício Pereira (13s93).

Eduardo de Deus, de 28 anos, igualou seu recorde pessoal, conquistado em abril de 2022. Os outros três finalistas vieram da segunda bateria das semifinais: Thiago Resende dos Santos foi o melhor com 13s74, na frente de Denner Cordeiro (13s90), parceiro de Eduardo de Deus no Praia Clube, e Adrian Vieira (13s94).

Thiago Braz inscrito no salto com vara



Ainda nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (Cbat) confirmou que Thiago Braz vai disputar o Troféu Brasil na tentativa de alcançar os 5,82m no salto com vara para se garantir em Paris-2024.

O campeão olímpico dos Jogos do Rio-2016 estava suspenso por doping e conseguiu uma liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS) no dia 26 de junho, autorizando-o a tentar a vaga olímpica - as classificações serão definidas somente até este domingo. Ele comunicou a CBat por carta e recebeu uma resposta positiva para disputar o Troféu Brasil. "Deus me deu essa chance e é só amanhã", comemorou Thiago Braz.

A Cbat informou que o Manual Técnico do Troféu Brasil de Atletismo 2024 prevê espaço para a avaliação de excepcionalidades: "20.2. Os casos omissos são resolvidos pelo Diretor da Competição dentro de suas atribuições ou pelo Departamento Técnico da CBAt". O pedido do campeão olímpico foi avaliado e sua inscrição, deferida.