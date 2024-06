Surfe: Italo Ferreira conquista etapa do Rio pela primeira vez

Italo Ferreira comemorou o título inédito nos braços do povo na praia de Itaúna (RJ) - (crédito: Thiago Diz/World Surf League)

Primeiro campeão olímpico da história do surfe, em Tóquio-2020, Italo Ferreira manteve a dinastia brasileira na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe (WSL), na praia de Itaúna, em Saquarema. Na final doméstica desta sexta-feira (28/6), o potiguar de Baía Formosa bateu o paranaense Yago Dora, vencedor da disputa anterior nas águas cariocas, por 13,67 x 10,60.

A última vez que um estrangeiro ousou tirar onda em etapa brasileira da disputa foi em 2016, com o havaiano John John Florence. De lá para cá, só deu pratas da casa. Em 2017, Adriano Souza foi absoluto. Nos três anos seguintes, Filipe Toledo ergueu o troféu. Em 2023, Yago Dora comemorou o feito.

Com o resultado inédito na etapa de Saquarema, Italo Ferreira sobe para o quarto lugar do ranking mundial, atrás de John John Florence, Griffin Colapinto (EUA) e Jack Robinson. Yago Dora é o sexto. Na disputa feminina, a americana Caitlin Simmers. A brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada na semifinal. Luana Silva caiu nas quartas, assim como Gabriel Medina no naipe masculino.

O Circuito Mundial de Surfe terá breve pausa para a disputa dos Jogos Olímpicos. Os atletas classificados embarcarão para Teahupoo, no Taiti, onde será realizada as competições da modalidade, entre 27 de julho e 5 de agosto. Gabriel Medina, João Chianca, Filipe Toledo, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel são os brasileiros no páreo.

