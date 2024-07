Empate elimina México e coloca o Equador nas quartas

Sede da próxima Copa do Mundo, em 2026, o México, desta vez, não jogou como nunca. Mas caiu como sempre. Afinal, neste domingo (30), a seleção se despediu da Copa América com um melancólico empate com o Equador por 0 a 0, no Arizona, pela terceira rodada do Grupo B da competição.

O Equador, classificado, enfrenta, então, a Argentina nas quartas de final. No outro jogo da chave, a Venezuela, com 100% de aproveitamento, se credenciou para pegar o Canadá, no mata-mata.

México e Equador fizeram os mesmos quatro pontos. Mas os equatorianos levaram a vaga no saldo de gols.

Cadê o futebol?

México e Equador deram uma boa aula de como destratar a bola, em um jogo de muita imposição física e transação. A Tri, mesmo com a necessidade de vencer, jogou muito mais nos contra-ataques. Já o Equador demonstrou-se muito dependente da bola parada.

Tudo ou nada, México!

O jogo tornou-se matar ou morrer. O México, enfim, lançou-se à frente. Assim, em sua melhor chance, Domínguez defendeu pancada de Quiñones. No rebote, Jiménez chutou na trave. Na resposta do Equador, González salvou a seleção da América do Norte. O Equador, cauteloso, conseguiu levar a vantagem da igualdade até o fim.

MÉXICO X EQUADOR

3ª Rodada do Grupo B da Copa América

Data e horário: 30/6/2024, 21h (de Brasília)

Local: Phoenix Stadium, Arizona (EUA)

Gols:

MÉXICO: González; Sánchez, Montes, Vasquez e Artega (Vega, 44’/2ºT); Romo (Sánchez, 39’/2ºT), Chávez e Pineda (Martínez, 22’/2ºT); Huerta (Antuna, 22’/2ºT), Quiñones (Cortizo, 39’/2ºT) e Giménez. Técnico: Jaime Lozano

EQUADOR: Domínguez; Preciado (Hurtado, 44’/2ºT), Torres, Pacho e Hincapié; Caicedo, Franco, Sarmiento (Mena, 30’/2ºT) e Páez (Mindra, 21’/2ºT); Rodríguez (Gruezo, 30’/2ºT) e Valencia. Técnico: Félix Sánchez Blas

Árbitro: Mario Escobar (GUA)

Auxiliares: Luis Ventura (GUA) e Brooke Mayo (EUA)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartão Amarelo: Montes, Sánchez, Chávez, Vasquez, Antuna (MEX); Caicedo (EQU)

Cartão Vermelho:

