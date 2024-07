Kolo Muani decide no final e França vai às quartas da Euro 2024

Em busca do tricampeonato, a Seleção Francesa venceu a Bélgica por 1 x 0 e avançou para às quartas de final da UEFA Euro 2024. O herói da classificação desta segunda-feira (1/7), Kolo Muani entrou no segundo tempo e foi quem tirou a equipe dos 18 "quases" para a definição. Na edição anterior, quando ainda era dona do título da Copa do Mundo, a equipe azul foi travada nas oitavas pela Suíça. A equipe comandada por Didier Deschamps enfrentará o vencedor do duelo entre Portugal e Eslovênia. As duas equipes decidem a vaga nas quartas de final nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília).

A França teve facilidade em dominar a bola no início da partida, assim como conseguiu marcar presença no campo de ataque. Nas proximidades da marca dos 30 min a Bélgica conseguiu construir jogadas em que os adversários precisaram que o goleiro Maignan agisse. O duelo ficou mais perto de um equilíbrio com a bola no pé, mas o time de Lukaku ainda mostrava dificuldade na criação de jogadas para finalização.

Os Azuis logo voltaram a pressionar os belgas novamente, fazendo com que fosse quase impossível a saída de bola oposta. No primeiro tempo a Seleção Francesa fez nove finalizações contra uma única da Seleção Belga.

Para os 45 minutos finais, a França prometia o mesmo jogo de antes de ir para o vestiário e a defesa belga teve que continuar em alto nível, se provando efetiva. O primeiro escanteio dos Belgas veio somente na segunda etapa em sequência da melhor chance da equipe de marcar, com aceleração de Carrasco mas que foi interceptado por Upamecano. Apesar de pouca incidência, quando o time de Domenico Tedesco conseguia uma chance de ataque exigia esforço da defesa oposta

A partida caminhava para a prorrogação, quando a França, após 84 minutos de bombardeio de chutes na zaga adversária, finalmente conseguiu infiltrar o paredão defensivo. A jogada iniciou com Griezmann e passou por dois toques rápidos de primeira até Kanté deixar para Kolo Muani finalizar de primeira, para balançar as redes pela classificação.

Ficha técnica:

França x Bélgica

Gols:

Cartões amarelos: Tchouaméni, Rabiot, Griezmann

Escalações:

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni; Kanté, Rabiot; Griezmann, Mbappé e Thuram (Muani). Técnico: Didier Deschamps.

Bélgica

Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku; Lukaku e Openda (Managala). Técnico: Domenico Tedesco.