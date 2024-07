Portugal supera adversidades e elimina a Eslovênia na disputa por pênaltis

A seleção portuguesa viveu um verdadeiro drama no triunfo nos pênaltis por 3 x 0 após um amarrado 0 x 0 contra a Eslovênia, nesta segunda-feira (1/7), na Frankfrut arena, em confronto válido pelas oitavas de final da Euro 2024. Grande parte desse drama teve como protagonistas dois personagens em áreas distintas do campo lusitano.

O ídolo Cristiano Ronaldo passou aperto diante de Oblak. Além de ter perdido um pênalti na prorrogação - defendido pelo arqueiro - desperdiçou chances diversas. Na meta de Portugal, Diogo Costa foi o herói da classificação. Na derradeira disputa por pênaltis, defendeu três cobranças e garantiu a vaga sofrida.

A má atuação portuguesa diante dos eslovenos foi, sobretudo, coletiva. O centro do sofrimento não passou apenas por Cristiano. Mesmo marcado pelos erro-chave, o camisa sete, inclusive, se redimiu na marca da cal, já após o tempo extra. A equipe no geral teve muitas dificuldades para superar a organização da trupe do treinador Matjaz Kek.

No princípio do confronto, os comandados de Roberto Martínez faziam forte pressão para recuperar a bola a todo momento em que não a tinham nos pés. Com a gorducha dominada, registravam volume de jogo expressivo.

O domínio, todavia, era prejudicado pela ineficiência no último terço do campo. Portugal pecava nas finalizações. Em vários momentos, principalmente com cruzamentos na área, o time lusitano dava indícios de que tinham como prioridade encontrar o capitão para que ele desencantasse. Do outro lado, a Eslovênia levava perigo. Apostava firmemente nos contra-ataques. Além disso, o trunfo ficava justamente na organização defensiva.

Uma muralha branca se firmava de maneira cada vez mais sólida em frente à meta de Oblak. De forma ainda mais aguda, Portugal somava idas frustradas ao ataque. Nem mesmo os inspirados laterais Nuno Mendes e João Cancelo venciam a blitz eslovena.

Cristiano também tentava. Em cobranças de falta, levava perigo constante à meta de Oblak. Em uma delas, em batida de muita força, colocou o goleiro adversário para trabalhar. As tentativas de cabeceio após bolas alçadas na área também não funcionavam. Com a bola do jogo já nos acréscimos, CR7 complementou contra-ataque com chute de perna esquerda, mas foi novamente impedido pelo arqueiro esloveno.

Após o erro do camisa sete da marca da cal na prorrogação, o embate seria decidido nas penalidades. Debaixo das traves, Diogo Costa brilhou. Além de defender três cobranças, viu os adversários falharem em todas as oportunidades que tiveram. Ilicic, Balkovec e Verbic foram os nomes das vítimas do guardião da meta do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, Oblak, que fazia uma das grandes apresentações no campeonato, não foi capaz de impedir o ímpeto do colega de profissão.

Ficha técnica:



Portugal 0 (3) x (0) 0 Eslovênia - oitavas de final, Euro 2024, após disputa por pênaltis

Data e hora: Segunda-feira, primeiro de julho de 2024, às 16h

Local: Frankfurt Arena, Frankfurt

Arbitragem: Daniele Orsato (Itália)

Gols: (-)

Gols nas penalidades: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva (Portugal)

Erros nas penalidades: Josip Ilicic, Jure Balkovec e Benjamin Verbic (Eslovênia)

Cartões amarelos: Drkusic, Karnicnik, Celar, Balkovec (Eslovênia); Roberto Martínez (treinador, Portugal), João Cancelo (Portugal)

Cartão vermelho: Matjaz Kek (treinador, Eslovênia)

Público: 46.576 pessoas

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo (Nélson Semedo), Rubén Dias, Pepe (Ruben Neves) e Nuno Mendes; Vitinha (Diogo Jota), João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão (Francisco Conceição); Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

Eslovênia

Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Balkovec; Stojanovic (Verbic), Cerin, Elsnik e Mlakar (Gorenc-Stankovic; Sesko e Sporar (Celar). Técnico: Matjaz Kek

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

