Guia da rodada 14 do Brasileirão 2024: jogos, escalações e onde assistir

Com mais de um terço do Brasileirão 2024 disputado, a competição segue esquentando durante a disputa da Copa América. A 14ª rodada da elite nacional começa nesta quarta-feira (3/7) com os quatro primeiros separados por apenas três pontos, apesar de todos terem desfalques para o torneio continental. A bateria vai até quinta (4/7), com 10 jogos espalhados pelo país e muitos confrontos do pelotão da frente contra adversários da metade de baixo da tabela.

O principal destaque é o clássico interestadual entre Atlético-MG e Flamengo, pela primeira vez na Arena MRV. Vindo de um tropeço em casa e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Galo terá pela frente o líder do campeonato, mas o clima de rivalidade entre as equipes é figurinha carimbada quando se enfrentam e os mineiros querem atrapalhar os cariocas. O rubro-negro está seguido de perto pelo Palmeiras, que visita o Grêmio, ainda lutando para se recuperar após o desastre climático no Rio Grande do Sul e tentar sair do Z-4.

Na busca pela dianteira do campeonato, o Botafogo é quem abre a rodada, na quarta-feira, às 19h, visitando o Cuiabá no Mato Grosso. A partida também interessa o Bahia, empatado com o Glorioso e atrás apenas pelo saldo de gols. O Tricolor de Aço coloca em jogo a invencibilidade na Fonte Nova para encarar o Juventude. Já no extremo oposto da classificação, o lanterna Fluminense demitiu Fernando Diniz e começa o novo trabalho sob comando de Mano Menezes contra o Internacional, enquanto o Corinthians, em 19º e sem técnico, recebe o Vitória, apenas duas posições fora da degola, no encerramento da bateria.

Confira, a seguir, mais detalhes sobre a 14ª rodada do Brasileirão 2024.

Cuiabá x Botafogo

O Cuiabá receberá uma versão turbinada do alvinegro carioca. Ainda que não deva contar com os recém chegados Allan, Thiago Almada e Wallace, o Botafogo chegará ao confronto disposto a deixar o poder dos bastidores contaminar a boa forma já mostrada dentro do campo. Os 21 gols marcados tornam a equipe como dona do segundo melhor ataque da competição. Apenas três pontos os separam do líder Flamengo. O time do Mato-Grosso, além disso, pode ser presa fácil. No geral, é o 14º, mas se contabilizada apenas a campanha como mandante, é o 17º. Somou apenas seis pontos de 21 possíveis.

Data: Quarta-feira (3/7), às 19h

Local: Arena Pantanal (MT)

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações:

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Ramon; Filipe Augusto, Lucas Mineiro e Denilson; Clayson, Derik Lacerta e Isidro Pitta. Técnico: Petit

Botafogo: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza, Marçal; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Criciúma x Cruzeiro

O Cruzeiro vive cenário parecido ao do Botafogo. Nos bastidores, vive momento de fortalecimento estridente do plantel. Da mesma forma, cresce no campeonato. Nas últimas oito rodadas, venceu quatro partidas. Enquanto isso, perdeu apenas duas, contra Bahia e Flamengo. Ambos estão no G-4. Uma vitória somada a tropeços de São Paulo e Athletico-PR pode colocar a equipe no G-6. O saldo de gols, no entanto, é um ponto a ser melhorado. Até aqui, marcou 16 vezes, e sofreu a mesma quantidade de gols. Este poderá ser um ponto a ser aproveitado pelo Criciúma. O Tigre tem o terceiro melhor ataque do campeonato. São 18 bolas na rede. Como mandante, entretanto, o tricolor de Santa Catarina deixa a desejar. É o antepenúltimo na tabela quando o assunto é performance diante da própria torcida. Tem apenas seis pontos somados.

Data: Quarta-feira (3/7), às 20h

Local: Heriberto Hulse (SC)

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Maia e Trauco; Barreto, Newton, Ronald e Marquinhos Gabriel; Éder e Arthur Caíke. Técnico: Claudio Tencati



Cruzeiro: Anderson; Palácios, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romeo, Ramiro; G. Veron, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra

Vasco x Fortaleza

Enquanto ainda não decide quem será o novo dono da prancheta, o Vasco segue com Rafael Paiva como o escolhido para afastar o Cruz-Maltino da zona da degola. O treinador da equipe sub-20 vascaína terá adversário duro pela frente. O Fortaleza é figura constante no bolo que luta para chegar ao G-6 da tabela na atual edição do torneio por pontos corridos. Até o momento, está a quatro pontos do quarto colocado Bahia. Fora de casa, entretanto, não faz boa campanha. São somente cinco pontos conquistados em cinco jogos. Em casa, o Vasco é o décimo primeiro. Tem 11 pontos de 21 possíveis. Se inspirar neste dado pode ser determinante, já que o clube carioca tem a mesma pontuação do Atlético-GO, responsável por abrir o Z-4.

Data: Quarta-feira (3/7), às 20h

Local: São Januário (RJ)

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, JP, Adson, Payet (Mateus Carvalho) e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR x São Paulo



Um confronto direto pelo G-4 tomará forma em Curitiba. Furacão e Tricolor Paulista estão separados entre si apenas por um ponto. Os paranaenses têm 22. Já os paulistanos, 21. São, respectivamente, quinto e sexto colocado. Para voltar a vencer, o Furacão terá como trunfo a volta do homem-gol Mastriani, poupado no triunfo contra o Vitória. Apesar disso, vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória recém encerrada, acompanhada da demissão do técnico Cuca. Em contrapartida, o São Paulo não contará com o camisa 10 Luciano. A ausência pode não ser fortemente sentida para um ataque tão bem sucedido. Até aqui, é o terceiro do campeonato, com 20 bolas na rede. Um fator, entetanto, deve ser considerado. Dentro de casa, o Furacão é praticamente absoluto. Em seis jogos, ainda não foi derrotado na Ligga Arena.

Data: Quarta-feira (3/7), às 21h30

Local: Ligga Arena (PR)

Transmissão: Amazon Prime e CazéTV (mediante assinatura)

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Léo Linck; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian, Zapelli; Julimar, Pablo. Técnico: Juca Antonello (interino)

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Alisson; Lucas, Nestor, Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Atlético-MG x Flamengo

O encontro entre Galo e Urubu é um clássico nacional. Ostenta, além disso, equilíbrio no retrospecto. 87 partidas, o clube carioca leva singela vantagem. São 34 vitórias rubro-negras, contra 33 alvinegros, segundo dados do portal Ogol, além de 20 empates. Na conjuntura atual dos fatos, além disso, o time da Gávea é absoluto. Nem mesmo as polêmicas sobre a saída ou permanência de Gabriel Barbosa e os desfalques causados pela Copa América são capazes de tirar o Flamengo da liderança. Além de líder isolado, com um ponto a mais que o Palmeiras e três de frente ao Botafogo, ostenta o melhor ataque, com 22 gols. O Atlético, mesmo na 11ª colocação, não está distante de ares mais brandos. O São Paulo, sexto colocado, tem só três pontos a mais do que o time mineiro. Para ascender no campeonato, o Galo poderá contar com o talento da dupla de ataque Paulinho e Hulk.

Data: Quarta-feira (3/7), às 21h30

Local: Arena MRV (MG)

Transmissão: TV Globo e Premiere

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Battaglia, Igor Gomes, Scarpa e Palacios; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran (Pulgar); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Red Bull Bragantino x Atlético-GO

O clube de Bragança Paulista terá um adversário frágil pela frente para chegar mais perto da zona de classificação à próxima Libertadores, o G-6. Membro do Z-4, o Dragão de Goiás é o 17º colocado e tem dificuldades para performar no torneio. Os 11 gols marcados o colocam como quarto pior ataque do campeonato. O Massa Bruta, mesmo com campanha inconstante, briga na parte de cima da tabela. Está a três pontos do quinto colocado Athletico-PR. Precisará, porém, se precaver com um dado que chama a atenção. Como visitante, o time goiano é o sexto colocado. A campanha é superior tanto dentro, quanto fora de casa do lado do time paulista.

Data: quarta-feira (3/7), às 21h30

Local: Nabi Abi Chedid (SP)

Transmissão:

Prováveis escalações:

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido (Eduardo) e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Alejo Cruz, Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Treinador: Anderson Gomes

Grêmio x Palmeiras

A recuperação do tricolor gaúcho rumo à distância da zona da degola continua, e, dessa vez, chegará a um difícil capítulo diante do vice-líder do torneio. O Palmeiras está a apenas um ponto do líder Flamengo. Como visitante, o time alviverde consegue ser ainda mais forte. Ninguém tem mais pontos do que o palestra longe da própria torcida. São 13 pontos de 18 possíveis. Ostentam, ademais, a segunda defesa menos vazada do campeonato, com nove bolas na rede. Apenas o Internacional, com oito, sofreu menos gols. O Imortal é o 18º. Mesmo com dois jogos a menos em decorrência das enchentes no RS, soma apenas oito gols marcados. Com isso, tem o pior ataque. Para vencer, precisará realmente fazer valer o uso da famosa alcunha.

Data: Quinta-feira (4/7), às 19h

Local: Estádio Centenário (RS)

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações:

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann, Reinaldo; Du Queiroz, Carballo, Pepê, Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Vitor Reis, Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho, Rômulo; Estêvão, Rony, Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Bahia x Juventude

Em quarto, com 24 pontos, o Bahia poderia estar empatado com o Flamengo na liderança, mas perdeu fora para o São Paulo e estacionou na tabela. Ainda assim, o Tricolor de Aço volta a jogar na Fonte Nova, onde ainda não sabe o que é perder no Brasileirão, e pode até terminar a rodada em primeiro. Do outro lado, o Juventude está no meio da classificação, em 12º, e muito devido ao desempenho longe do Sul. Apesar de poderoso como mandante, o Ju não venceu uma partida como visitante no campeonato. O último triunfo dos gaúchos contra os baianos foi em 2008, pela Série B. Desde então, foram três vitórias nordestinas e dois empates.

Data: Quinta-feira (4/7), às 19h

Local: Arena Fonte Nova (BA)

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre; Everton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas. Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jádson, Caique Gonçalves e Nenê; Lucas Barbosa, Gabriel Taliari e Jean Carlos. Técnico: Roger Machado

Fluminense x Internacional

Lanterna, o Fluminense está com apenas 6 pontos em 13 jogos, pontuação que apenas futuros rebaixados já tiveram na história do Brasileirão. Para piorar, o time vem de seis derrotas consecutivas e empatou a pior sequência negativa do clube no Brasileirão. A esperança para uma virada de chave veio na aposta de substituir Fernando Diniz por Mano Menezes, que estreia no cargo contra o Internacional com promessa de bom público no Maracanã. Do outro lado, o Colorado perdeu em casa para o Galo e empatou com o Criciúma, então quer voltar a vencer para não deixar abrir muito a diferença para os líderes. Apesar de estar em 10º, com 18 pontos, os gaúchos estão com dois jogos a menos.

Data: Quinta-feira (4/7), às 20h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Martinelli e Alexsander; Terans, Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes

Internacional: Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê; Rômulo, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Alario e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet

Corinthians x Vitória

Vice-lanterna, o Corinthians chega de derrota para o Palmeiras no clássico e só tem uma vitória no Brasileirão 2024. O último triunfo alvinegro foi em 28 de abril, em cima do lanterna Fluminense, e a situação culminou na demissão do técnico António Oliveira. Ainda sem comandante, o Timão terá pela frente o Vitória, em 15º e apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O confronto dos desesperados será o primeiro encontro entre os clubes desde 2018, quando terminaram empatados em 2 x 2.

Data: Quinta-feira (4/7), às 20h

Local: Neo Química Arena (SP)

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações:

Corinthians: Donelli; Léo Mana, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Ryan Gustavo e Garro; Gustavo Silva, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Raphael Laruccia (interino)

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan; Matheuzinho, Rodrigo Andrade, Willian Oliveira e Zé Hugo; Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini



