Swiatek vence, campeã Vondrousova é eliminada e Bia Haddad tem jogo adiado

A encorpada rodada de terça-feira (2/7) em Wimbledon, por causa da paralisação de algumas partidas da segunda após a chuva dar as caras em Londres, veio com a líder do ranking, Iga Swiatek, confirmando seu favoritismo na quadra 1, com a surpreendente queda da atual campeã, Marketa Vondrousova, e com a brasileira Bia Haddad tendo sua estreia adiada.

Outras favoritas também atuaram nesta terça-feira no terceiro Grand Slam do ano e ganharam com soberania. Estes foram os casos da casaque Elena Rybakina (4ª favorita), da americana Jessica Pegula (5ª) e Jelena Ostapenko (13ª), da Letônia.

Em mais uma temporada incrível, Swiatek chegou à 20ª vitória seguida na temporada. Na primeira partida em quadra de grama, a líder do ranking superou a americana Sofia Kenin por 6/3 e 6/4 após 1h19 de jogo.

A polonesa abriu o jogo com 2 a 0, permitiu uma quebra, depois fez 4 a 1 e fechou em 6/3 no segundo set point. Foi igual até 3 a 3 no segundo set, quando conseguiu a quebra. Com 40 a 0 e 5 a 4, a polonesa fechou o jogo em devolução para fora de Kenin. Após cumprimentar a adversária na rede, saiu aplaudindo o reconhecimento do público. Ainda fez questão de parar para tirar algumas selfies com torcedores mirins.

A grande surpresa do dia foi a eliminação de Vondrousova, sexta favorita, para a espanhola Jessica Bouzas. A checa não conseguiu repetir as grandes apresentações de 2023 e foi facilmente batida, após somente 1h09, parciais de 6/4 e 6/2.

Eliminada nas quartas de final em 2023, Rybakina pretende ir mais longe na atual edição de Wimbledon e a largada foi promissora. A tenista do Casaquistão passou tranquila pela romena Elena Ruse, parciais de 6/3 e 6/1, e agora desafia a alemã Laura Siegemund, especialista de duplas, na segunda rodada.

A americana Jessica Pegula também largou sem dificuldades. Diante da compatriota Ashlyn Krueger, fez 6/0 e 6/2. Agora, ela terá a chinesa Wang Xinyu. Outra favorita com resultado arrasador foi Jelena Ostapenko, da Letônia, com 6/1 e 6/2 diante da australiana Ajla Tomljanovic.

Bia Haddad em espera



Em decorrência do acúmulo de jogos em Londres por causa da chuva, a estreia de Bia Haddad em Wimbledon, agendada para esta terça-feira, acabou adiada. A brasileira vai enfrentar a polonesa Magdalena Frech na abertura dos jogos desta quarta-feira (3/7).