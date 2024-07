Cruzeiro descarta Gabigol: "Não temos caixa"

O Cruzeiro descartou a contratação do atacante Gabriel Barbosa. Em entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (2), o gestor da SAF, Pedro Lourenço, ressaltou que a contratação do atleta do Flamengo não vai acontecer.

Pedrinho BH ressaltou os motivos para isso. De acordo com ele, embora seja um grande atleta, Gabriel Barbosa é caro para os padrões da Raposa.

“Tem muita especulação. Fala-se do Gabigol. É um jogador que dispensa comentários, mas são duas coisas: nós não temos nem caixa para comprar e não está nos nossos planos”, avisou.

O nome de Gabriel Barbosa passou a pipocar em vários clubes brasileiros com a indefinição de seu futuro no Flamengo. Todavia, Palmeiras e Cruzeiro foram os clubes mais citados. O Verdão por já ter especulado o atleta há algum tempo e a Raposa por estar ativa no mercado.

Todavia, não será em Belo Horizonte. O empresário ressaltou que o Cruzeiro já fez todos os investimentos da janela de transferências e não fará mais contratações por agora.

O Cruzeiro anunciou vários nomes de peso até agora: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Matheus Henrique, Walace e Fabrizio Peralta e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz.