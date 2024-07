Série D: Veja como estão os representantes candangos após a 11ª rodada

No primeiro turno, o Jacaré venceu o Leão do Planalto por 2 x 1 - (crédito: Mateus Dutra / Distrito do Esporte)

Pela primeira vez na atual edição da Série D, os representantes candangos Brasiliense e Real Brasília viveram uma rodada de conclusões opostas. Em nenhuma das dez jornadas anteriores, o Leão do Planalto havia ganhado uma partida quando o Jacaré acabou derrotado. A situação é algo inédito na edição da vez do torneio nacional, principalmente no que tange à performance do time Aurianil.

Na 11ª rodada, encerrada justamente com a derrota do Brasiliense sobre o Mixto, por 2 x 1, o time da Vila Planalto conquistou a primeira vitória da própria história na competição - e a primeira na caminhada de 2024. O triunfo contra o União Rondonópolis-MT foi maiúsculo.

Além de ter marcado três vezes numa mesma partida pela primeira vez (mais da metade do que havia registrado em todas as outras dez rodadas juntas) deu esperança ao torcedor.

Mesmo que pequenas, as chances de classificação ainda existem. Ainda lanterna, o Real Brasília, com seis, está a um ponto de distância do Capital-TO, penúltimo colocado. Para avançar, precisa torcer por tropeços do próprio União-MT (12 pontos), do Iporá-GO (14 pontos) e Mixto-MT (17 pontos), além de vencer todos os três confrontos restantes na primeira fase.

O próximo adversário, entretanto, será justamente o Brasiliense. Na rodada recém encerrada, o Jacaré teve encerrada sequência de invencibilidade que já durava oito partidas. A última derrota da equipe amarela havia acontecido na segunda jornada, diante do Crac-GO.

Apesar disso, contou com a gordura acumulada neste meio tempo e com a sorte para se manter na liderança. Com a chance de tomar a liderança em mãos, o vice-líder Anápolis não saiu do zero contra o time azul de Catalão, no Jonas Duarte. Por isso, o Brasiliense segue na ponta, com dois pontos de vantagem.

O time de Taguatinga, entretanto, segue próximo de garantir vaga antecipada à segunda fase. Uma vitória simples contra o Real Brasília diante da própria torcida, somada a um tropeço qualquer do Mixto-MT, que enfrentará o União-MT no sábado (6/7) às 16h30, já será o suficiente. As equipes candangas se enfrentam no domingo (7/7), no Estádio Serejão, às 15h30.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

