Dois homens são presos após chantagear família de Schumacher com fotos

Os suspeitos entraram em contato com a família para dizer que estavam sob posse de imagens privadas - (crédito: Orlando Kissner/AFP)

Dois homens, que seriam pai e filho de 53 e 30 anos, foram presos na Alemanha por suspeita de chantagear a família do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, com fotos encontradas na dark web. O estado de saúde do piloto é mantido em sigilo desde um grave acidente em 2013.

De acordo com a agência de notícias alemã DPA, os suspeitos entraram em contato com a família para dizer que estavam sob posse de imagens privadas deles. A informação sobre qual era a temática das fotos não foi divulgada.

Os homens teriam exigido um pagamento de milhões de euros em troca da não publicação das imagens e teriam ainda encaminhado alguns arquivos à família, como prova de que estavam em posse desse conteúdo.

A Polícia conseguiu, contudo, rastrear os suspeitos e identificá-los na cidade de Wuppertal, interior da Alemanha. Pai e filho já tinham outra passagem criminal e estavam em liberdade condicional. Os dois estão sob custódia da polícia alemã e não tiveram nomes divulgados em razão das regras de privacidade do país.

À DPA, o promotor público Wolf-Tilman Baumert afirmou que caso pai e filho sejam condenados, eles podem pegar uma pena de prisão de até cinco anos ou apenas o pagamento de multa.

O caso Schumacher

Em 2013, o ex-piloto sofreu um acidente enquanto esquiava. O heptacampeão da Fórmula 1 escorregou após passar por uma pedra escondida na neve e caiu, batendo a cabeça em outra rocha.

Na época do acidente, Schumacher precisou fazer duas cirurgias para reduzir a pressão intracraniana e para a remoção de coágulos. Ele ficou seis meses internado, dos quais três em coma, e depois retornou para a casa dele na Suíça, onde ainda reside atualmente.

Por uma escolha da família, o estado de saúde do ex-piloto é mantido em sigilo completo. Entretanto, em 2016, um amigo da família fez fotos e gravações de Schumacher com o objetivo de mostrar a condição física dele.

O homem teria tentado vender todo o conteúdo para jornais europeus no valor de 1 milhão de euros, que equivalem, na cotação atual, a pouco mais de R$ 5,63 milhões. A tentativa da venda não se concretizou e as imagens do ex-piloto nunca foram divulgadas.

Além da tentativa de venda de imagens do piloto, a família de Schumacher também teve que lidar com o caso da revista Die Aktuelle, que publicou, em 2023, uma entrevista falsa do heptacampeão mundial, gerada por inteligência artificial (IA).

Em 23 de junho de 2024, a família venceu o processo contra a revista. "Ganhamos o processo e não faremos mais comentários", disse Sabine Kehm, porta-voz da família do lendário piloto alemão, em um e-mail enviado à AFP.

Após esse episódio, o editor da revista pediu desculpas publicamente a Schumacher e sua família e a editora-chefe do Die Aktuelle, Anne Hoffmann, foi demitida.