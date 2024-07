Pé de chumbo: Saiba quais são os chutes mais fortes da Euro-2024

Cada vez mais íntimos, os campos da tecnologia e do futebol se juntam pelo objetivo de trazer inovação aos gramados em diferentes aspectos. Durante a disputa da primeira fase da Euro-2024, a parceria entre a UEFA e a Adidas - fornecedora de material esportivo oficial do torneio - foi responsável por sustentar esse argumento com uma alternativa curiosa.

Uma nova tecnologia aplicada com o auxílio da bola da competição, a Fussballliebe Official Match Ball, permitiu, quando dentro das quatro linhas, o acesso às velocidades de chutes proferidos pelos atletas e distâncias percorridas pela bola após as finalizações.



A coleta de dados é possível graças ao Connected Ball. Um sensor de movimento de unidade de medição inercial (IMU) de 500 Hz, estabilizado e suspenso dentro da ‘gorducha’ torna possível a visão de todos os elementos do movimento do objeto, assim como a velocidade, a distância em que foi deslocado em determinada situação e quanto girou na trajetória. O recurso em questão foi utilizado em uma edição da Euro pela primeira vez.



Portanto, além de revelar as batidas mais potentes, foi também possível registrar os chutes de maior distância, assim como as finalizações mais fortes a atingirem o alvo mas não culminarem em gol, e as bolas que estufaram a rede com mais giros em volta do próprio eixo por segundo.



Segundo o levantamento, o gol marcado com finalização de maior potência saiu dos pés de Erik Janza, da Eslovênia, no empate por 1 x 1 contra a Dinamarca. O chute alcançou a velocidade de 129 km/h. Em segundo lugar, está o romeno Razvan Marin, com 125 km/h na vitória por 3 x 0 contra a Ucrânia. Completando o pódio, a jovem estrela turca do Real Madrid Arda Guler registrou 118 km/h no sucesso por 3 x 1 contra a Geórgia.



Chute de Arda Guler que resultou em gol contra a Geórgia foi o terceiro mais forte e o segundo mais longo da fase de grupos, com 118,35 km/h e 26,21 metros de distância (foto: Reprodução / Instagram)

Em relação às conclusões que atingiram o alvo, mas não estufaram as redes, os números são ainda maiores. David Jurásek, da República Tcheca, alcançou 136 km/h. Já o canhoto lateral esquerdo francês Theo Hernández computou 131 km/h. Contra a Geórgia, Cristiano Ronaldo passou perto: 130 km/h.



Os gols de maior distância também impressionam. Até agora, o tento de maior alcance é o golaço do dinamarquês Morten Hjulmand, contra a Inglaterra. Aqui, Arda Guler e Razvan Marin voltam ao pódio, mas em posições diferentes. Em segundo, o turco marcou a 26,21 metros da meta. Em terceiro, o romeno comemorou a 24,99 metros do gol adversário.



O húngaro Kevin Csoboth foi o responsável por ir às redes com a finalização dona de maior número de rotações por segundo. Foram 16/s, contra a Escócia. Mykola Shaparenko, da Ucrânia, registrou 15,7 RpS, enquanto o alemão Florian Wirtz não esteve tão longe, com 15,02 RpS.



Através da tecnologia presente na bola, também se tornam palpáveis outras ações, sobretudo para auxiliar a arbitragem. Um exemplo é o envio de dados do objeto aos árbitros de vídeo das respectivas partidas, em tempo real. Isso é possível por meio da combinação de dados da posição do jogador no campo com inteligência artificial, o que também contribui para a tecnologia semiautomática de impedimento nas partidas.



A Connected Ball também ajuda os responsáveis pelo VAR a identificar cada toque individual da bola, o que reduz o tempo gasto nas tomadas de decisão para marcar toques de mão e pênaltis. O recurso distingue o contato com o pé ou a mão do contato com o solo, além de discernir o ponto de atrito com a precisão de cinco centésimos de segundo.



Durante a fase de grupos, o mecanismo foi utilizado em três momentos importantes relacionados ao contato da mão de um atleta com a bola. Na vitória por 1 x 0 da Eslováquia sobre a Bélgica, na abertura do Grupo E, foi utilizado uma vez. No empate em 1 x 1 entre Geórgia e República Tcheca, entrou em ação duas vezes.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

