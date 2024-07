Palmeiras busca empate com Grêmio, mas se afasta da liderança do Brasileirão

Grêmio e Palmeiras fizeram uma partida animada nesta 14ª rodada do Brasileirão e ficaram no empate por 2 a 2 nesta quinta-feira (4). Pavón e Cristaldo, de pênalti, abriram uma boa vantagem para o Tricolor, mas Flaco López e uma pintura de Estevão garantiram o placar final. Assim, o resultado em Caxias do Sul não foi bom para ambas as equipes. Enquanto o Verdão se distanciou da liderança, o Grêmio segue na zona de rebaixamento.

Dessa maneira, o Palmeiras chegou aos 27 pontos e foi ultrapassado pelo Botafogo nos critérios de desempate (gols marcados). Assim, o Verdão aparece na terceira posição, com três a menos que o líder Flamengo.

Por outro lado, o empate ficou com um gosto amargo para o Grêmio. Após estar vencendo por 2 a 0, o Tricolor sofreu o empate e encerra a 14ª rodada na zona de rebaixamento. O Imortal chegou aos 11 pontos e aparece na 18ª posição. No entanto, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho tem duas partidas a menos que a maioria de seus adversários e depende apenas de suas forças para subir na tabela.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Grêmio levou a melhor ao abrir o placar logo no segundo minuto do jogo. Após uma falha de Marcos Rocha, Gustavo Nunes puxou contra-ataque para o Tricolor e cruzou rasteiro para Pavón inaugurar o marcador em Caxias do Sul. Assim, os donos da casa foram para cima, mas não conseguiram ampliar a vantagem. Por outro lado, o Palmeiras conseguiu equilibrar a partida e teve Estevão como jogador mais perigoso no ataque. Além disso, Rony desperdiçou uma grande chance e parou em boa defesa do goleiro Marchesín. Porém, a partir da metade do primeiro tempo, ambos os times criaram poucas oportunidades e cometeram muitos erros de passe.

A segunda etapa, no entanto, teve bastante emoção. Após um início equilibrado, o Grêmio ampliou a vantagem aos 23 minutos, com Cristaldo. Reinaldo foi derrubado na área por Vanderlan e o atacante converteu cobrança de pênalti para anotar o segundo do Tricolor. Mas, a reação do Palmeiras não demorou para acontecer. Apenas quatro minutos depois, Flaco López aproveitou desvio na zaga adversária e, de cabeça, diminuiu o placar. Além disso, o Verdão contou com um golaço de fora da área marcado por Estevão para deixar tudo igual aos 31 minutos. A reta final foi bem disputada, mas poucas chances reais foram criadas e o placar de 2 a 2 prevaleceu até o apagar das luzes.

GRÊMIO 2X2 PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 4/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Rodrigo Caio, aos 27′ do 2t), Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê e Edenilson (Everton Galdino, aos 13′ do 2t); Pavón (João Pedro Galvão, aos 27′ do 2t), Cristaldo (Natã, aos 27′ do 2t) e Gustavo Nunes (Nathan Fernandes, aos 35′ do 2t). Técnico: Renato Portaluppi.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Dudu, aos 21′ do 2t), Vitor Reis, Naves (Vanderlan, aos 9′ do 2t) e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho (Mayke, no intervalo) e Jhon Jhon; Estêvão (Caio Paulista, aos 42′ do 2t), Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Pavón, aos 2′ do 1t (1-0); Cristaldo, aos 23′ do 2t (2-0); Flaco López, aos 27′ do 2t (2-1); Estevão, aos 31′ do 2t (2-2)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Rodrigo Ely, Natã (GRE); Vitor Reis, Naves, Anibal Moreno (PAL)

