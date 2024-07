Na estreia de Mano Menezes, Fluminense só empata com Inter no Maracanã

A estreia do técnico Mano Menezes no comando do Fluminense foi com empate diante do Internacional. Na noite desta quinta-feira (4), os times ficaram no 1 a 1 no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Gomes abriu o placar para os visitantes, mas Ganso deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Desse modo, o Tricolor segue na lanterna da competição, com sete pontos, quatro a menos do que o penúltimo colocado, o Atlético-GO. Já o Colorado soma 19 pontos e continua fora do G6: é apenas o décimo na tabela.

Poucas chances, mas belos gols

Logo no começo, Wanderson obrigou Fábio a fazer boa intervenção, aos dois minutos, e Cano carimbou a trave, aos nove. Depois disso, a primeira etapa teve poucas oportunidades. Os gols só saíram porque Igor Gomes e Ganso acertaram chutes de rara felicidade sem chances de defesa. Os times estiveram bem posicionados na retaguarda. O Colorado atacou mais pelo meio, porém encontrou o adversário bem fechado. Do outro lado, faltaram jogadas verticais em velocidade para o Tricolor superar a marcação gaúcha.

Lá e cá, e drama até o fim

O ritmo lento da primeira etapa deu lugar a um jogo mais acelerado na volta do intervalo, apesar das disputas físicas e erros de passes terem continuado. O Fluminense ficou mais tempo com a posse de bola e levou perigo diante de um Inter que manteve um jogo mais reativo. Mas, diferentemente do começo da partida, os gaúchos aceleraram a transição ao recuperarem a bola. Bruno Gomes, após receber passe com efeito na área, deu casquinha na bola e acertou a trave.

O Colorado teve boas chances de vencer, embora o Fluminense tenha perdido outras. Em especial com Gabriel Pires, cabeceando por cima do travessão após cavadinha de Keno para o miolo da área. Na reta final, os times se desorganizaram e, com muitos erros de passes no meio, não conseguiram chegar ao gol da vitória.

FLUMINENSE 1×1 INTERNACIONAL

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4/7/2024 (quinta-feira)

Gols: Igor Gomes, 39’/1ºT (0-1); Ganso, 48’/1ºT (1-1)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 25’/2ºT), Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Gabriel Pires, 29’/2ºT), Alexsander (Alexsander, 18’/2ºT) e Ganso (Renato Augusto, 24’/2ºT); Keno e Cano (John Kennedy, 17’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

INTERNACIONAL: Fabrício; Igor Gomes (Hugo Mallo, 39’/2ºT), Fernando, Robert Renan e Renê; Rômulo (Mercado, 37’/2ºT), Bruno Henrique (Hyoran, 38’/2ºT), Gustavo Prado (Bruno Gomes, 10’/2ºT) e Alan Patrick; Wanderson e Alario (Lucca Drummond, 29’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões Amarelos: Martinelli, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Mano Menezes/tec (FLU); Wanderson, Renê, Alario, Allan Patrick, Eduardo Coudet/tec (INT)

Cartão Vermelho: –

