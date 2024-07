Euro-2024: França elimina Portugal nos pênaltis e avança às semifinais

Com todas as cobranças convertidas, a França avançou graças à tentativa perdida por João Félix, de Portugal - (crédito: AFP)

O apito final do árbitro inglês Michael Oliver na vitória da França sobre Portugal, nos pênaltis, por 3 x 2, após empate por 0 x 0 com bola rolando nas quartas de final da Euro-2024, nesta sexta-feira (5/7), decretou o fim da caminhada de Cristiano Ronaldo em edições do torneio e ainda rendeu ao astro uma marca negativa.

Depois de ter finalizado uma fase de grupos da competição continental pela primeira vez sem balançar as redes, o gajo se despede da sexta participação no campeonato com uma extensão desse dado. De forma inédita na carreira, CR7 se despediu da Euro sem marcar um gol.

Não foi, entretanto, por falta de tentativa. Durante toda a estadia na Alemanha, país sede da atual edição da Eurocopa, o capitão lusitano registrou 24 finalizações. Nem isso bastou. Ele, ademais, esteve perto de estufar as redes em diversas ocasiões.

Diante da Turquia, ainda na fase de grupos, abdicou de chance clara para encontrar o colega Bruno Fernandes na frente da meta. Com a assistência, se tornou no recordista de passes a gol no certame, com oito. Contra a Geórgia, nas oitavas de final, teve cobrança de falta que raspou o travessão.

Com a chance de se classificar na disputa por pênaltis, nem mesmo o herói debaixo das traves contra a Geórgia Diogo Costa, que defendeu três cobranças da marca da cal, foi capaz de alterar o destino. Enquanto todos os franceses converteram, a batida de João Félix, vítima da trave, resultou na despedida de Cristiano & Cia.

A França, em contrapartida, avança às semis com estatística curiosa. Durante os cinco jogos na Euro-2024, os Les Bleus marcaram apenas um gol. O pênalti convertido por Mbappe contra a Holanda foi o único a favor da trupe de Deschamps. O adversário, agora, será a Espanha.

Disputa embrulhada

No princípio, portugueses e franceses faziam um confronto estudado e de poucas chances claras de gol. Decididos a apostar nas beiradas para ganhar metros nos respectivos campos de ataque, ambas as equipes tinham como personagens sobressalentes os laterais e os pontas.

Pelos Bleus, Kounde e Theo Hernandez auxiliavam com subidas ao último terço. Pelo time lusitano, Cancelo e Nuno Mendes davam amplitude e, inclusive, abasteciam um inspirado Rafael Leão. Na primeira etapa, o camisa 17 havia sido o atleta com mais dribles completos por Portugal, com três.

Entretanto, nenhuma das duas seleções mostravam ímpeto para rascunhar a abertura do placar. A altura dos 56 minutos de jogo, oito batidas na bola haviam sido proferidas, mas apenas duas haviam rumado em direção às respectivas metas. Quatro minutos depois, Portugal desperdiçou a melhor chance de partida. Depois de receber de Cancelo, Bruno Fernandes finalizou, mas foi impedido por rápida reação de Maignan.

O goleiro da França mostrava estar em um momento de inspiração. Em finalização de Vitinha seguida por tentativa de Cristiano, de calcanhar, no rebote, o arqueiro fez mais duas importantes defesas para manter o time de branco vivo na partida.

Os franceses também chegavam. A entrada de Dembele, embora tenha mexido na estrutura de Deschamps, gerava mais alternativas ofensivas. Com passe dele, Camavinga esteve a centímetros de marcar. Com chute de fora da área, o próprio jogador do PSG tirou tinta da trave direita de Diogo Costa.

Assim como nos confrontos anteriores, tanto Lusos quanto Les Coqs não contavam com as inspirações das respectivas principais estrelas. Cristiano Ronaldo e Mbappe pouco produziam com a bola rolando. Enquanto o gajo finalizou apenas três vezes, entre elas, uma grande chance perdida na frente da meta de Maignan, o novo reforço do Real Madrid registrou o mesmo número de batidas na bola. Por dores no nariz, fraturado ainda na fase de grupos contra a Áustria, o capitão francês acabou substituído na prorrogação.

Na disputa por pênaltis, todos os cobradores mostravam não sentir a pressão e batiam com precisão na gorducha. Vários, inclusive, acertaram o ângulo. Kounde e Dembele, pela França, e Bernardo Silva, por Portugal, são exemplos. Com direito a paradinha, Cristiano também acertou. Apenas o portugu~es João Félix falhou em vencer o goleiro adversário.

Ficha técnica:

Portugal 0 (2) x (3) 0 França - Quartas de final da Euro-2024 - após pênaltis

Data e hora: Cinco de julho de 2024, às 16h

Local: Volksparkstadion, Hamburgo

Árbitro: Michael Oliver, Inglaterra

Público: 47.789

Gols: (-)

Gols na cobrança de pênaltis: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Nuno Mendes (Portugal); Dembele, Fofana, Kounde, Barcola e Theo Hernandez (França)

Cobranças de pênaltis perdidas: João Félix (Portugal)

Cartões amarelos: João Palhinha (Portugal); Saliba (França)

Cartões vermelhos: (-)

Portugal

Diogo Costa; Cancelo (Semedo), Ruben Dias, Pepe e Nuno Mendes; Palhinha (Ruben Neves), Vitinha (Matheus Nunes), Bernardo Silva, Bruno Fernandes (Chico Conceição) e Rafael Leão (João Félix); Cristiano Ronaldo. Técinco: Roberto Martínez

França

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouameni, Camavinga (Fofana), Kanté e Griezmann (Dembele); Kolo Muani (Thuram) e Mbappe (Barcola). Técnico: Didier Deschamps

