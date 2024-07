Série D: Brasiliense e Real Brasília se encontram pela segunda vez

No primeiro turno, o Jacaré venceu o Leão do Planalto por 2 x 1 - (crédito: Mateus Dutra / Distrito do Esporte)

Prestes a dar o apito inicial em nome da 12ª rodada, a edição de 2024 da Série D chega com o segundo confronto direto entre os representantes candangos do torneio Brasiliense e Real Brasília.

No próximo domingo (7/7), às 15h30, no Estádio Serejão, Jacaré e Leão do Planalto se encontrarão com objetivos distintos nas respectivas trajetórias no cenário nacional. Na última rodada, tiveram momentos opostos. Pela primeira vez, o Real finalizou uma jornada com um triunfo.



No Defelê, venceu o União Rondonópolis-MT por expressivos 3 x 0. Para completar, o time amarelo perdeu a sequência de invencibilidade que já durava oito rodadas. Fora de casa, foi derrotado pelo Mixto-MT. Nenhuma outra rodada da edição da vez do torneio havia presenciado um desfecho com uma derrota do Brasiliense e um triunfo do Real Brasília.



Apesar disso, ainda tocam as respectivas preparações em cenários diferentes. Mesmo com a derrota em mãos, o time de Taguatinga Norte segue como o líder do Grupo A-5. Graças ao tropeço do Anápolis no empate em 0 x 0 contra o Crac-GO, a equipe amarela não foi alcançada pelo rival goiano, vice-líder da chave. O Galo da Comarca estacionou nos 21 pontos, dois a menos do que o dono da ponta.



Portanto, se faz necessário o registro da oitava vitória do 11 vezes campeão candango. Para se manter na liderança enquanto depende apenas de si, será preciso voltar a vencer pela primeira vez em duas rodadas.

Um triunfo poderá aproximar a equipe da classificação. Antes, poderia ter confirmado a vaga com três pontos somados. Porém, falhou nos encontros com os matogrossenses União Rondonópolis e Mixto. Caso tenha êxito e conte com tropeço do justamente quarto colocado Tigrão da Vargas, estará garantido.



Os Leões do Planalto nunca estiveram tão perto de deixar a lanterna do Grupo A-5. Além de terem registrado a primeira vitória da história num torneio nacional, ameaçam o Capital-TO pela tomada da penúltima posição. O Real Brasília tem seis pontos, enquanto a equipe de Palmas registra sete.



A vitória inédita, além disso, deixa as esperanças do clube do Defelê acesas por uma eventual classificação. Para chegar na quarta colocação, a primeira da zona de classificação, bastará vencer os últimos três confrontos da fase inaugural do torneio. Além do Brasiliense, o time aurianil ainda enfrenta o Iporá, fora de casa, e o Capital, na Vila Planalto. Caso perca para o rival candango, dará adeus à competição.



O Real Brasília, no entanto, poderá obter sucesso se buscar se inspirar em um dos recentes confrontos entre os dois. Na decisão de 2023 do Candangão, os leões finalizaram a campanha local com o título justamente sobre o Brasiliense, após vitória na disputa por pênaltis.



O Jacaré, entretanto, segue como um dos destaques da caminhada da vez da quarta divisão nacional. Até aqui, possui a quarta melhor campanha da competição. Haverá, portanto, muito a ser disputado por ambos os lados do lado de dentro do gramado.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

