Santos bate Ceará fora de casa e assume liderança da Série B

Nesta sexta-feira (5/7), pela 14ª rodada da Série B do Beasileiro, o Santos visitou o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. E se deu bem. Venceu por 1 a 0, belo gol de falta de Otero. Mesmo pressionado e com dez desde os 16 da etapa final (Rodrigo Ferreira expulso) sustentou a vantagem com muita raça.

Para o Peixe, o resultado o leva aos 25 pontos, contra 23 do agora vice-líder Avaí, que ainda joga na rodada. Já o Ceará, que sonhava com o G4, parou nos 19 pontos e está na décima posição.

Santos na frente

Com dois minutos, Saulo Mineiro viu o goleiro Brazão adiantado. De fora da área mandou uma bomba. Mas o goleiro santista voou e conseguiu espalmar. Quase em seguida Pituca virou o jogo na intermediária e deu de bandeja para o rival. Porém, mais uma vez Brazão estava atento e abafou. Contudo, o Santos conseguiu se ajustar ofensivamente. Teve grande chance quando Pedrinho roubou uma bola e deu de bandeja para Giuliano quase na pequena área. O camisa 20 chutou para defesa parcial de Richard. A bola voltou para Giuliano. Goleiro batido, desmarcado. Mas ele chutou para fora. Um dos mais inacreditáveis gols perdidos da temporada.

Mas, aos 23, o Peixe saiu na frente. Numa falta um pouco de longe, Otero cobrou e ela descaiu no canto direito de Richard. Parecia defensável. Mas a cobrança do venezuelano, no melhor estilo folha seca do Mestre Didi, foi bem no cantinho. O Ceará não estava mal e construía bons ataques, principalmente com Erick Pulga, que obrigou a nova boa intervenção de Brazão. E o goleiro santista teve sorte: Aylon recebeu desmarcado na entrada da área e poderia empatar. Mas chutou “atrasando a bola” para o arqueiro santista.

Com dez, Peixe segura o resultado

O Santos voltou com Rodrigo Ferreira na vaga de Aderlan, que estava amarelado e seguia fazendo faltas, com a maior pinta de que seria expulso. Mas, aos 16, o mesmo Rodrigo Ferreira entrou num carrinho feio em Saulo Mineiro. Foi expulso direto. Antes desta expulsão, Gil quase fez o segundo gol santista. Contudo, depois que ficou com dez, o Santos se fechou. Ainda assim arriscou contra-ataques e num deles Pedrinho teve a chance de fazer o segundo. Mas não teve sucesso.

Susto nos acréscimos

A torcida do Ceará chegou a fazer festa quando o árbitro marcou pênalti de JP Chermont em Aylon. Mas o árbitro foi ao VAR e anulou: deu simulação. E o Peixe segurou a vantagem até o fim. No fim dos acréscimos, numa disputa com Brazão, o cearense David Ricardo levou uma pancada e teve de sair de âmbulância. Mas aparentemente sem maior gravidade. Como pelo protocolo de concussão o Ceará pode fazer a sexta substituição e o Santos teve direito também, o jogo terminou com a entrada de 12 reservas. Fim de jogo e o Santos venceu. Assim, dorme na liderança provisória da Série B.

CEARÁ 0X1 SANTOS

SÉRIE B DO BRASILEIRO – 14ª Rodada

Data: 5/7/2024

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard, Raí Ramos (Rafael Ramos, 38’/2ºT), David Ricardo (Jean 60’/2ºT), Matheus Felipe e Matheus Bahia (Paulo Victor, 38’/2ºT); Patrick De Lucca (Kaique Barbosa, 21’/2ºT), Lourenço e Mugni (Guilherme Castilho, 38’/2ºT); Erick Pulga, Aylon (Caio Rafael, 43’/2ºT) e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan (Rodrigo Ferreira, Intervalo), Gil, Jair e Gonzalo Escobar; Sandry (Hyan, 30’/2ºT) Diego Pituca e Giuliano (Serginho, 33’/1ºT); Pedrinho (Alex, 61’/2ºT), Furch (Willian Bigode, 30’/2ºT) e Otero (JP Chermont, 19’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Gol: Otero, 23’/1ºT (0-1)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Ledes José Coutinho Neto (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA-BA)

Cartões Amarelos: Lourenço (CEA); Aderlan, Jair, Pedrinho, Sandry (SAN)

Cartão Vermelho: Rodrigo Ferreira (SAN, 16’/2ºT)