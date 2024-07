Programa Vivência Olímpica levará brasiliense Julia Kudiess a Paris

Uma cirurgia no joelho por causa de uma lesão sofrida no Maracanãzinho na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei feminino frustrou o sonho da centra brasiliense Julia Kudiess de ser convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas não impediu a jogadora de 21 anos de ir à França em outro papel.

A 20 dias da cerimônia de abertura do megaevento esportivo, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou a lista de 12 atletas selecionados para participar do projeto Vivência Olímpica. O programa levará a Paris jovens representantes de diferentes modalidades com potencial de participação em futuras edições dos Jogos.

Júlia Kudiess (vôlei), Ryan Kainalo (surfe), Taiane Justino (levamento de pesos), Lucas Fonseca (vela), Celine Bispo (natação), Matheus Melecchi (águas abertas), Pedro Oliveira (vôlei de praia), Rebeca Lima (boxe), Thiago Resende (atletismo), Yuri Guimarães (ginástica artística), Kaillany Cardoso (judô) e Isabelle Estevez (tiro com arco) desembarcarão na França em 27 de julho, dia seguinte à abertura.

"A ideia do programa é fazer que os jovens de fato vivenciem o que são os Jogos Olímpicos e comecem a se ambientar com esse universo. Em Paris, eles vão poder acompanhar tudo o que envolve a operação do COB para os atletas do Time Brasil e vão sentir o gostinho do que é fazer parte dos Jogos Olímpicos. Tenho certeza de que sairão muito motivados para voltarem como atletas efetivos nas próximas edições”, explica o diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte do COB, Kenji Saito.

Um dos critérios da seleção é a equidade de gênero. São seis homens e seis mulheres. Os resultados internacionais também foram levados em conta no processo seletivo, assim como a projeção de particapação nos Jogos em Los Angeles-2028 e em Brisbane-2032.

O programa saiu do papel em Londres-2012 e levou 16 atletas à Inglaterra. Na sequência, 20 participara do Vivência Olímpico no Rio-2016. Talentos como Rebeca Andrade (ginástica artística), Martine Grael (vela), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Beatriz Ferreira (boxe) participaram do programa.

Vivência Olímpica: Os 12 eleitos

» Ryan Kainalo

Modalidade: surfe

Idade: 18 anos

Campeão Mundial Júnior 2023

» Taiane Justino

Modalidade: levantamento de pesos, categoria acima de 87kg

Idade: 20 anos

3º lugar Campeonato Mundial Júnior Sub-20 2023

Vice-campeã Mundial Júnior Sub-17 2021

» Matheus Melecchi

Modalidade: águas abertas

Idade: 18 anos

Líder do ranking mundial júnior nos 10km 2024

3º lugar em duas etapas da Copa do Mundo de Águas Abertas Júnior 2024

» Kaillany Cardoso

Modalidade: judô, categoria até 70kg

Idade: 20 anos

Líder do ranking mundial júnior 2024

Vice-campeã mundial júnior 2022 e 2023

» Lucas Fonseca

Modalidade: vela, fórmula kite

Idade: 18 anos

4º lugar no Campeonato Mundial da Juventude 2023

» Pedro Oliveira

Modalidade: vôlei de praia

Idade: 20 anos

1º lugar etapa future do Circuito Mundial – Pingtan, China 2024

4º lugar no Campeonato Mundial Sub-21 2023

» Rebeca Lima

Modalidade: boxe, categoria até 60kg

Idade: 23 anos

3º lugar no USA International Invitational

» Thiago Resende

Modalidade: atletismo, 110m com barreiras

Idade: 20 anos

2º lugar no Grande Prêmio Brasil de Atletismo 2024

Semifinalista no Campeonato Mundial Sub-20 2023

» Júlia Kudiess

Modalidade: vôlei, central

Idade: 21 anos

2º lugar no Campeonato Mundial Adulto 2022

2º lugar na Liga das Nações Adulto 2022

» Yuri Guimarães

Modalidade: ginástica artística

Idade: 18 anos

5º lugar no solo nas etapas de Doha e Baku da Copa do Mundo 2024

3º lugar por equipes nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023

» Celine Bispo

Modalidade: natação

Idade: 19 anos

1º lugar nos 4x100m livre misto Jogos Pan-americanos Santiago 2023

2º lugar no 4x200m livre feminino Jogos Pan-americanos Santiago 2023

3º lugar nos 4x100m livre feminino Jogos Pan-americanos Santiago 2023

» Isabelle Estevez

Modalidade: tiro com arco

Idade: 18 anos

1º lugar no individual e dupla no Junior PanAm Games Qualifier