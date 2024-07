Guia das semifinais da Euro: veja agenda, escalações e onde assistir

A final da Euro será disputada no próximo domingo (14/7) no Estádio Olímpico de Berlim. - (crédito: Divugação/Uefa)

A Euro 2024 está a um passo de conhecer as duas seleções que brigarão pelo título. Nas disputas da semifinal, a Espanha enfrenta a França e a Inglaterra duela com a Holanda. A equipe espanhola eliminou a Alemanha nas quartas e tem a chance de se tornar a maior campeã do torneio europeu. Porém na mesma chave os franceses estão atrás do tri, para se igualares aos dois grandes vencedores.

Do outro lado, uma conquista de título significa quebra de jejum ou ineditismo. A Seleção Inglesa quer superar o deslize da edição passada, quando, dentro de casa, teve a chance de levantar o troféu pela primeira vez mas tomada pela Itália na final decidida por pênaltis. O avanço dos holandeses, apesar de ser uma seleção tradicional entre as grandes, foi motivo de surpresa este ano e buscamo segundo título depois de 36 anos afastados do pódio.

Os confrontos se iniciam na terça-feira (9/7) com o encontro entre Espanha e França, na Allianz Arena (Munique), às 16h (de Brasília). Na quarta-feira (10/7) será definido o segundo finalista, no duelo entre Inglaterra e Holanda, no Signal Iduna Park (Dortmund), às 16h. Veja abaixo mais informações sobre as duas partidas.

Espanha x França



A Seleção Espanhola chega à semifinal invicta e, após eliminar a anfitriã, se aproxima ainda mais de confirmar o favoritismo ao título. A França, por outro lado, ainda não mostrou nesta edição da Euro o potêncial de uma equipe atualmente vice-campeã mundial e liderada pelo jogador com a contratação mais cara da história. Apesar das campanhas opostas, ambos os lados do campo estarão preenchidos com nomes de força no futebol atual. Didier Deschamps, inclusive, terá o time completo para a disputa, com a volta de Rabiot. Já o treinador Luís de la Fuente não poderá contar com três peças principais contra Os Azuis. Foi confirmada a ausência de Pedri devido uma lesão, já Carvajal e LeNormand, que cumprem suspensão. O capitão da equipe Álvaro Morata também havia tomado o terceiro amarelo na última partida mas a punição foi anulada.

Data: terça-feira (9/7), às 16h.



Local: Allianz Arena, Munique.

Transmissão: TV Globo e SporTV

Prováveis escalações:

Espanha

Unai Símon; Jesus Navas, Nacho Fernandez, Laporte, Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata e Nico Williams. Técnico: Luís de la Fuente.

França

Mike Miagnan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; N'Golo Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Antoine Griezmannn, Kolo Muani e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

