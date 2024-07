Guia das semis da Copa América 2024: Veja agenda, escalações e transmissão

A Copa América 2024 chega ao penúltimo capítulo da própria história. Com apenas Argentina, Canadá, Colômbia e Uruguai ainda vivos na disputa pela taça mais desejada no futebol entre seleções das Américas, a competição se coloca cada vez mais perto de conhecer o campeão da vez.

Enquanto a primeira dupla se enfrenta na próxima terça-feira (9/7), às 21h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o segundo par se encontrará no dia seguinte, no mesmo horário, no Bank of America Stadium, em North Carolina.



Do lado esquerdo do desenho, Argentina e Canadá se reencontrarão após o primeiro duelo disputado ainda na fase de grupos, durante a abertura da competição. De lá para cá, traçaram trajetórias distintas.



A Albiceleste venceu três dos quatro jogos que disputou. Além de ter finalizado a primeira fase com a liderança do Grupo A, superaram as dificuldades no tempo normal contra o Equador e avançaram às semis graças a performance de destaque do goleiro Dibu Martínez na disputa por pênaltis. O arqueiro defendeu duas cobranças e tirou a torcida argentina da angústia depois do erro do capitão Messi. O camisa 10 falhou em converter a primeira cobrança.



Depois de perder na estreia justamente contra a trupe de Lionel Scaloni, os canadenses finalizaram a fase inaugural com campanha discreta. Foram quatro pontos, provenientes de uma vitória, um empate e um revés. Apesar disso, tiveram momento de forte êxtase nas quartas de final. Diante da dona de 100% de aproveitamento Venezuela, venceram a disputa de pênaltis depois de terem empatado em 1 x 1, mas saído na frente do placar.



Do lado direito da chave, colombianos e uruguaios são duas das equipes cujas performances mais impressionam os torcedores presentes no país do soccer. Ambos estão invictos na competição.



A Colômbia é quem tem o melhor ataque do torneio. São 11 gols marcados. O Uruguai vem logo atrás. Nove bolas da equipe de 'El Loco' Bielsa estufaram as redes. Enquanto Los Cafeteros tiveram vida fácil na vitória por 5 x 0 contra o Panamá, a Celeste eliminou a Seleção Brasileira em disputa de pênaltis seguida por empate em 0 x 0. A seguir, veja os detalhes das semifinais da Copa América 2024.



Argentina x Canadá



Além de possuírem um elenco mais farto e superior tecnicamente em relação ao time norte-americano, os argentinos poderão dizer que já conhecem bem o próximo adversário. Na primeira rodada da fase de grupos, venceram por 2 x 0, sem muita dificuldade. Apesar de poder ser sentida por motivos óbvios, uma possível ausência Messi, com problemas musculares na coxa direita, pode ser bem remanejada com a forte profundidade de elenco. O Canadá, em contrapartida, registrou atuação de gala contra a Venezuela. A performance servirá de inspiração para derrubar a favorita. O trunfo será justamente o esforço nos três terços do gramado e a disciplina tática apresentada até aqui.



Data e hora: Terça-feira (9/7), às 21h



Local: MetLife Stadium, Nova Jersey



Transmissão; SporTV e Globoplay



Escalações prováveis:



Argentina



Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.



Canadá



Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Osorio e Eustaquio; Laryea, Jonathan David e Shaffelburg; Larin. Técnico: Jesse Marsch



Colômbia x Uruguai

O duelo entre as últimas duas dores de cabeça da Seleção Brasileira na competição promete ser equilibrado. O Uruguai possui elenco vasto, repleto de protagonistas nos respectivos clubes em todas as posições. Já a Colômbia, chega com futebol bem encaixado e uma estatística a resguardar. A equipe liderada por James Rodríguez é a seleção dona da maior sequência invicta no mundo até aqui. São 27 jogos sem derrotas. Outro ponto a favor será a chegada de uma versão inspirada do camisa 10. O meia do São Paulo é o líder do torneio em assistências, com cinco. Para equiparar o meio-campo 'brasileiro' composto por ele, Richard Ríos, do Palmeiras, e Jhon Arias, do Fluminense, o Uruguai terá os 'flamenguistas' De Arrascaeta e De La Cruz, além dos laterais Varela e Viña, também do clube carioca.



Data e hora: Quarta-feira (10/9), às 21h



Local: Bank of America Stadium, North Carolina



Transmissão: SporTV e Globoplay



Escalações prováveis:



Colômbia



Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta, Mojica; Richard Rios, Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Uruguai

Rochet; Varela, Giménez, Oliveira, Viña (Cáceres); Ugarte, Valverde, Nico de La Cruz, Pellistri, Maxi Araújo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa