Reinaugurado, Museu do Futebol terá entrada gratuita até domingo

São Paulo - O principal polo de valorização da cultura esportiva no Brasil está pronto para se reaproximar do público. Depois de oito meses fechado para reformas, o Museu do Futebol reabre as portas nesta sexta-feira (12/7) prometendo uma nova experiência de imersão aos visitantes e com um presente especial: até domingo (14/7), não haverá cobrança de ingressos para a entrada.

Localizado na Praça Charles Miller, no Complexo do Estádio Pacaembu, em São Paulo, o espaço se notabilizou nos últimos 16 anos como ponto certo de imersão dos amantes da bola ao esporte mais popular do mundo. Por lá, os visitantes exploram materiais audiovisuais e interativos, além de itens rados, para mergulhar na história do futebol nacional e internacional. A exposição ocupa um espaço de 6.900 m².

Nos primeiros três dias de abertura, a organização optou por não realizar a cobrança de entrada. Assim, os aficionados precisam apenas retirar o ingresso na bilheteria do espaço. "A reabertura do Museu do Futebol celebra nossa rica história futebolística e abraça a diversidade e a inclusão. Este espaço renovado oferece uma oportunidade única para todas as gerações se conectarem com as raízes do esporte que molda nossa identidade nacional", destaca Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Além dos itens históricos do futebol, o Museu prepara uma programação musical para animar ainda mais o passeio dos visitantes neste sábado (13/7). Às 9h, DJ Vitão e MC Janaína se apresentam com canções de soul, jazz e música popular brasileira, referenciando o universo do futebol. Às 11h, os instrumentistas da Orquestra da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP Tom Jobim) entram em campo no setor Grande Área para encantar o público. De 14h até o fim da tarde, o samba pede passagem com São Pedro Bateria e Samba Embaixada do Amor e da Alegria.

Renovação

Além dos espaços conhecidos de maneira cativa pelos visitantes desde a inauguração do espaço, em 2009, o Museu do Futebol volta a campo com novas salas, visando ampliar a experiência imersiva dos visitantes. Alguns setores tiveram ampliação, enquanto outros foram criados ou substituídos, na maior intervenção realizada ao longo dos últimos 16 anos. A coordenação curatorial é assinada por Leonel Kaz, Marcelo Duarte e Marília Bonas. A direção artística e o projeto expográfico são assinados por Daniela Thomas e

Felipe Tassara.

Serviço

Reinauguração do Museu do Futebol

Abertura: 12 de julho

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até 17h).

Entrada gratuita até 14 de julho

Ingressos: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis para todos às terças-feiras

Informações: www.museudofutebol.org.br

*O repórter viajou a convite da Agência Galo

