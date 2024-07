Abel Ferreira usa expressão pejorativa em tom xenofóbico contra indígenas

O técnico Abel Ferreira utilizou uma expressão pejorativa de tom xenofóbico contra indígenas ao comentar sobre a organização do Palmeiras com a chegada do volante Aníbal Moreno. A declaração ocorreu na quinta-feira (11/7), após a vitória de 3 a 1 do time alviverde sobre o Atlético-GO, no Allianz Parque, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Porque isso não é uma equipe de índios. Há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para se ligarem e há princípios de jogo que nós temos, um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, esse ‘motorzinho’, que não só tem como tarefa ser a primeira cobertura, como também ligar jogo e pôr a equipe a jogar", disse o técnico.



Em nota, a assessoria de Abel Ferreira disse que o técnico português repudia toda forma de preconceito e respeita todos os brasileiros. "Vivo e trabalho no Brasil desde 2020 e tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem o meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito”, disse, após a repercussão negativa.