Guia da final da Euro-2024: Veja agenda, escalações e onde assistir

A Euro-2024 está cada vez mais próxima de conhecer o campeão da vez. Às 16 deste domingo (14/7), no Estádio Olímpico de Berlim, em Berlim, Inglaterra e Espanha vivem o capítulo derradeiro da competição e duelam pela taça mais importante do continente a nível de seleções.

Em campo, terão como objetivo correr atrás de marcas distintas. Com um eventual título, La Roja pode se tornar na equipe detentora de mais taças do Campeonato Europeu de Seleções. Empatada com a dona da casa e já vitimada Alemanha, possui três troféus.

Os Three Lions, em contrapartida, jamais se sagraram campeões da Euro. Na última edição do torneio, chegaram à final diante da própria torcida, mas acabaram superados, nos pênaltis, pela Itália.

Para soltar o grito de campeão, ambas as seleções poderão contar com jovens estrelas nos respectivos planteis. A Espanha se deixa sonhar enquanto ostenta o precoce Lamine Yamal. O atacante do Barcelona pisará no gramado do Olímpico de Berlim apenas um dia depois de fazer 17 anos. Apesar da pouca idade, é titular absoluto da Fúria e o líder em assistências do torneio, com três, ao lado do neerlandês Xavi Simons.

Camisa 10 da Inglaterra, Bellingham é um dos líderes técnicos da equipe de forma indiscutível. Com 21 anos recém completados, encanta com a maturidade dentro das quatro linhas. Assim como o próprio English Team, soma algumas atuações inconsistentes no torneio, mas não deixou de protagonizar momentos de brilho.

Nas oitavas de final, salvou os ingleses com um gol de bicicleta nos acréscimos, contra a Eslováquia, antes de ver a equipe garantir a classificação na prorrogação. Além dos destaques juvenis, os rivais da vez também terão à disposição alguns outros grandes nomes do futebol do Velho Mundo, como Harry Kane, Rodri, Phil Foden e Daniel Carvajal. A seguir, veja os detalhes da decisão da Euro-2024.

Espanha x Inglaterra

Até aqui, as equipes somam sensações distintas em relação às respectivas performances. A Espanha desfila o futebol mais consistente da competição. Com o triunfo sobre a Alemanha, se sagraram como a primeira equipe na história do torneio a vencer seis partidas consecutivas. Além disso, possuem o melhor ataque, com treze bolas na rede. Em contrapartida, foram vazados apenas três vezes. Com a eliminação da França, se tornam, também donos da melhor defesa ao lado dos Bleus.

A Inglaterra teve dificuldades para convencer. Durante a primeira fase, passou aperto contra adversários tecnicamente inferiores. Apesar de não ter sido derrotada, empatou dois dos três jogos, enquanto venceu o terceiro. Além do sufoco contra os eslovacos, precisaram contar com a disputa por pênaltis para eliminar a Suíça. Nas semifinais contra a Holanda, apareceram de vez. Lá, registraram a melhor atuação da caminhada no torneio, e terão pelo que se inspirar para buscar um novo sucesso contra uma regular Espanha.

Data e hora: Domingo (14/7), às 16h

Local: Estádio Olímpico de Berlim, Berlim

Transmissão: TV Globo, SporTV e Cazé TV

Escalações prováveis:

Espanha

Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata. Técnico: Luis de La Fuente

Inglaterra

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones e Marc Guéhi; Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice e Kieran Trippier; Jude Bellingham e Phil Foden; Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Fluminense se aproxima da contratação de “carrasco” recente

Fluminense se aproxima da contratação de “carrasco” recente Esportes Rizek detona busca do Corinthians por Balotelli

Rizek detona busca do Corinthians por Balotelli Esportes Seleção Brasileira Sub-17 atropela São Tomé e Príncipe por 16 a 1

Seleção Brasileira Sub-17 atropela São Tomé e Príncipe por 16 a 1 Esportes Abel Ferreira, do Palmeiras, se desculpa após fala xenofóbica contra indígenas

Abel Ferreira, do Palmeiras, se desculpa após fala xenofóbica contra indígenas Esportes Dani Olmo destaca objetivo de ‘ganhar uma Eurocopa 12 anos depois’

Dani Olmo destaca objetivo de ‘ganhar uma Eurocopa 12 anos depois’ Esportes Filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio é dispensado do Athletico