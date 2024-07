Jornais da Inglaterra lamentam vice na Eurocopa: ‘Esta final pertenceu à Espanha’

The Guardian destacou derrota inglesa com gol no fim do jogo - (crédito: Foto: Reprodução de Internet)

A Inglaterra bateu na trave novamente e ficou com o vice-campeonato da Eurocopa. Neste domingo (14), a seleção foi derrotada pela Espanha na grande final, realizada em Berlim, pelo placar de 2 a 1. Assim, a imprensa inglesa lamentou a derrota.

Desse modo, é a segunda vez consecutiva que os ingleses chegam à decisão e perdem. Na final de 2021, foram vice-campeões para a Itália, em final perdida em Wembley, sua casa. Portanto, a primeira e única conquista da Inglaterra continua sendo a Copa do Mundo de 1966 realizada em seus domínios.

“Se o futebol está voltando para casa, é somente porque esta final pertenceu à Espanha. Um recorde de quarto título do Campeonato Europeu foi a recompensa por uma esplêndida desempenho em Berlim. A dor continua”, diz um trecho da matéria do The Guardian.

Todavia, o jornal The Telegraph preferiu destacar uma frase do ex-jogador da seleção da Inglaterra e do Manchester United, Gary Neville.

“É incrivelmente difícil para os jogadores, para os torcedores da Inglaterra, para nós, porque parece uma história sem fim, onde simplesmente não conseguimos avançar. É um fracasso sem fim”, afirmou o ex-jogador e atualmente comentarista de um canal de televisão britânico logo após o fim do jogo.

A Inglaterra de Southgate fez duas finais de Eurocopa seguidas, sendo derrotada. Entretanto, foi quarta colocada na Copa do Mundo de 2018, após ser eliminada na semifinal pela Bélgica, e no último mundial sucumbiu diante da França de Mbappé.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.