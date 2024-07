Argentina bate Colômbia na prorrogação e é campeã da Copa América-2024

O jogo, o último de Di Maria com a camisa da seleção da Argentina, foi equilibrado e truncado - (crédito: AFP via Getty Images)

A Argentina é a campeã da Copa América-2024. Em jogo que teve 75 minutos de atraso no início por causa de problemas na entrada dos torcedores no Hard Rock Stadium, em Miami e terminou apenas na madrugada desta segunda-feira (15/7), venceu a Colômbia por 1 a 0. O gol foi do artilheiro da competição, Lautaro Martínez, aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação. No tempo normal placar seguiu em branco. Vale citar que Lautaro entrou apenas aos seis minutos da primeira etapa do tempo-extra. Este foi o 16º caneco de Copa América, o segundo seguido. Isso faz dos Hermanos os maiores campeões (o Uruguai tem 15). A Colômbia tentava a segunda taça.

O jogo, o último de Di Maria com a camisa da seleção da Argentina, foi equilibrado e truncado. Mas com os times criando oportunidades. Messi, que fez partida discreta, saiu aos 20 da etapa final, com uma lesão no tornozelo. No banco, chorou copiosamente.

Primeiro tempo com poucas emoções

Apesar da Argentina tentar se impor, os primeiros minutos foram da Colômbia, com o palmeirense Richard Ríos centralizando as jogadas e municiando James e Árias. Córdoba quase marcou concluindo jogada, mas que raspou a trave direita de Dibu Martínez. Depois dos 15 minutos, o jogo passou a ficar mais truncado, com muitas faltas, algumas mais duras. Messi teve a melhor chance da Argentina, num chute para defesa de Vargas. O astro argentino, no fim do primeiro tempo, numa jogada pela esquerda, dividiu com Santiago Árias e sentiu o joelho. Assim, 0 a 0 no placar, com a Colômbia com um pouco mais de posse (53%) e mais finalizações (4 a 1) numa etapa que deixou a desejar.

Messi sai machucado

A etapa começou quente. Antes dos cinco minutos, Santiago Árias quase marcou para a Colômbia; Mac Allister por pouco não colocou a Argentina na frente. Este lance acordou os Hermanos, que passaram a jogar com maior objetividade. Aos 13, Di María, num chute cruzado, obrigou Vargas a fazer a primeira grande defesa do jogo. Mas, aos 20, Messi, quando tentava uma arrancada, sentiu o tornozelo e caiu. O astro, desta vez, não teve como continuar, sendo substituído por Nico González e caindo aos prantos no banco, enquanto recebia tratamento.

Nico entrou ligado, favorecido pelo fato da Colômbia recuar muito depois dos 25 minutos. O substituto de Messi fez um gol que a arbitragem anulou por impedimento de Tagliafico (que cruzou a bola) e concluiu um lance, no fim, mas que passou raspando. Com o 0 a 0 persistindo, o jogo foi para a prorrogação.

Prorrogação

A Argentina perdeu um gol feito aos quatro minutos, quando Nico concluiu cruzamento de De Paul, mas chutou em cima de Vargas. Foi a grande chance dos primeiros 15 minutos do tempo extra em que os argentinos foram perdendo força e a Colômbia conseguiu equilibrar a decisão.

Lautaro marca, Argentina campeã!

No segundo tempo, Borja que acabara de entrar só não marcou para a Colômbia por causa de Lisandro Martínez, que desviou o chute que era certeiro. O jogo era muito brigado, mas, aos seis minutos, Paredes roubou uma bola no meio de campo, serviu a Lo Celso, que lançou o artilheiro da Copa América, Lautaro Martínez. Na área, fuzilou: Argentina 1 a 0. A partir daí, restou aos colombianos partirem para cima. Mas os Hermanos seguraram o resultado.

ARGENTINA 1X0 COLÔMBIA

Final da Copa América-2024

Data:14/7/2024

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel (Molina, 26’/2ºT), Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández (Lo Celson, 6’/1ºT da prorrogação), De Paul, Mac Allister (Paredes, 6’/1ºT da prorrogação) e Di Maria; (Otamendi, 12′ /2ºT da prorrogação); Lionel Messi (Nico González, 20’/2ºT) e Julián Álvarez (Lautaro Martínez, 6’/1ºT da prorrogação). Técnico: Lionel Scaloni

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Árias, Davinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma (Uribe, Intervalo da prorrogação) e Richard Ríos (Castaño, 44’/2ºT); John Árias (Carrascal, Intervalo da prorrogação), James Rodríguez (Quintero, Início da prorrogação) e Luiz Díaz (Borja, intervalo da prorrogação); Córdoba (Borré, 44’/2ºT). Técnico: Néstor Lorenzo

Gols: Lautaro Martínez, 6’/2ºT da prorrogação (1-0)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-BRA)

Auxiliares: Bruno Pires e Rodrigo Correa (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Cartões amarelos: Mac Allister (ARG); Córdoba, Borja (COL)

