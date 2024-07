Ex de Iza, Yuri Lima perde contrato de publicidade para o Dia dos Pais

O jogador do Mirassol Yuri Lima perdeu um contrato de publicidade de Dia dos Pais, após ter sua vida exposta no caso de traição da cantora Iza. O jornal “Extra” foi o primeiro a informar.

A empresa que contratou Yuri Lima já tinha vínculo com Iza. Aliás, foi a própria cantora que incentivou o atleta a investir no mercado publicitário. No entanto, após as informações serem vazadas na última semana, a empresa reconsiderou a campanha de Dia dos Pais e desistiu.

Vale ressaltar que o contrato entre Yuri e a empresa ainda não tinha sido assinado. Assim, foi possível desistir. A campanha será feita, mas de outra maneira, sem a participação do jogador do Mirassol.

O Mirassol tem sido questionado nas redes sociais sobre a participação do atleta nos jogos e até pedidos de rescisão. No entanto, o clube negou a saída do atleta.

“O clube não intervém nem intermedia quaisquer contatos sobre assuntos particulares de nenhum atleta. Nossas redes sociais são abertas (para manifestações). Yuri Lima continua à disposição da comissão técnica e participando das atividades no clube”, disse o clube em nota.