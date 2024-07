Torcedores do Botafogo penduram bonecos enforcados com rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues

Horas antes da bola rolar para Botafogo x Palmeiras, nesta quarta-feira (17), torcedores alvinegros penduraram bonecos enforcados com os rostos de Leila Pereira, mandatária alviverde, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, no setor de visitantes do Estádio Nilton Santos. O clima de rivalidade entre os clubes aumentou desde a disputa do último Brasileirão, em conjunto com a forte disputa nos bastidores entre John Textor e a dirigente do clube paulista.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 21h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro confronto desde o jogo no qual o Palmeiras conquistou uma grande virada sobre o Glorioso por 4 a 3.

Além disso, os times voltam a se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores, em agosto.

Ednaldo Rodrigues é responsável por processar Textor por calúnia em meio às acusações do empresário de manipulação no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, acabou virando alvo de hostilidades da torcida alvinegra.

