Bahia encaminha maior negociação do futebol nordestino por joia do Uruguai

O Bahia está próximo de acertar a maior negociação da história do futebol nordestino. O clube está negociando com o atacante uruguaio Luciano Rodríguez, do Liverpool do Uruguai. A negociação pode chegar a 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões) na cotação atual.

Nesse sentido, o Bahia continua em conversas e enfrenta a concorrência do Feyenoord, da Holanda, e do River Plate, da Argentina, que estão observando a situação de perto. Luciano quase acertou com o Girona, da Espanha, mas não concretizou a transferência.

Representantes do Bahia e o empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sports, estão em São Paulo para definir os detalhes finais do contrato. O contrato será assinado por cinco anos. Agora, falta apenas o anúncio do Tricolor de Aço e a realização dos exames médicos.

Veja números de “Novo Suárez” na atual temporada pelo Liverpool do Uruguai e novo reforço do Bahia

Luciano tem experiência na seleção de base e na seleção principal do Uruguai. Na temporada atual pelo Liverpool do Uruguai, ele marcou oito gols em 23 jogos disputados.

