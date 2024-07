Vasco vence fora de casa, alcança a quarta vitória consecutiva e quebra mais um tabu

Após a quebra de tabu contra o Corinthians em São Januário, o Vasco da Gama conseguiu o triunfo fora de casa, contra o Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0. Na noite desta quarta feira (17/7) , jogando no Estádio Antônio Accioly, o cruzmaltino alcançou uma marca que não era atingida há 12 anos: as 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Com o gol de David e as instruções de Rafael Paiva, o time fica mais distante da zona de rebaixamento.

Nos minutos iniciais, o Atletico Goianiense comandado por Vagner Mancini pressionou o cruzmaltino com uma marcação alta, provocando uma ineficácia na posse e troca de bola do cruzmaltino e incomodando a defesa adversária ao chegar perto da área, porém sem finalizações.

Após os 13 minutos, o Vasco conseguiu investidas ofensivas, tocando a bola com seus volantes e coligando o ponta Adson mandando a bola para Hugo que finalizou acima do gol. Em outra jogada chamando o talento de Adson para a partida, o ponta cruzou na cabeça de vegetti que foi empurrado dentro da área, concedendo um pênalti para o gigante da colina.

O árbitro foi chamado para revisão no VAR, que manteve sua decisão e aplicou o cartão amarelo para Anderson Martins. Na batida do pênalti, Ronaldo acerta o canto que Vegetti bateu e impede o gol do cruzmaltino.

A equipe de Rafael Paiva chegou novamente com muito perigo após o pênalti, as pressões resultaram em um gol anulado do cruz-maltino em razão de uma posição irregular do centroavante avante Vegetti. Ele lançou uma bola rasteira para David que cruzou para Praxedes marcar o gol que foi anulado logo após pelo VAR.

Após estas duas falhas cruciais do Vasco, o Atlético buscou investidas ofensivas com Luiz Fernando e Shaylon, resultando em um escanteio para equipe do Dragão. Rhaldney apareceu sozinho, na marca do pênalti coagindo Léo Jardim a fazer uma defesa difícil.

Apesar das chances desperdiçadas, a vontade incessante de buscar um gol pela parte do Gigante da Colina. Piton, muito acionado na partida trabalhou a bola com Praxedes e conseguiu um escanteio para o cruz-maltino, entretanto, na cobrança a bola foi arrebatada pela zaga do dragão

O Atlético Goianiense respondia com o erro do adversário. Em um contra ataque promissor, Jan Hurtado foi travado com falta por Mateus Carvalho que consequentemente foi advertido com um cartão amarelo.

Próximo ao desfecho de um primeiro tempo agitado e com finalizações para os dois lados, o Dragão tentou uma finalização com Shaylon, que recebeu a bola por cima, chutando próximo a trave, porém sem perigo para Léo Jardim.

No pontapé da etapa complementar, o Bacalhau continuou incomodando o sistema defensivo do Dragão. Piton, acionado novamente após ganhar uma dividida, cruzou na área buscando o Vegetti, que cabeceou para fora do gol.

Com o Vasco avançando novamente e partindo do meio de campo, Hugo Moura, que já havia interceptado e roubado algumas bolas no jogo, fez um passe para David, que executou o Pivô em cima da defesa do Dragão, girou e bateu no canto inferior esquerdo do goleiro Ronaldo, que não conseguiu evitar o gol adversário desta vez.

Inconformado com o resultado, e sem conseguir preencher a marcação no meio, Mancini mexeu no time e tirou um de seus jogadores de criação: Shaylon. Abafando o Vasco da Gama, o Dragão chegou com duas finalizações, Adriano Martins cabeceando na marca do pênalti e Jan Hurtado finalizando logo após, sem perigos para o Léo Jardim.

Até certo momento com o Vasco dominando o jogo, o rubro negro começou a incomodar o sistema defensivo do Gigante da Colina, pressionando a defesa adversária, trocando passes próximo a área, porém sem êxito na missão de balançar as redes.

O cruzmaltino cadenciava o jogo, gastando o tempo, cansando o adversário e a frente do placar. Com a habilidade de Paulo Henrique pela direita e Mateus Cocão na volância, a equipe-se mantinha estável no jogo.

Ainda no decorrer do jogo, as equipe e o Atlético persistia por um empate confundindo o ataque com Luiz Fernando, Yoni Gonzales e Jan Hurtado.Próximo ao apito final, o Vasco continuava cansando o adversário, com a esperança de sair com três pontos de Goiânia.

Partida entre Atlético Goianiense e Vasco (foto: Leandro Amorim/ Vasco)

O Dragão teve sua última reação com uma bola movimentada pela área adversária e um cruzamento para Alix que não obteve sucesso na jogada, mandou a bola para fora, concretizando o fim de jogo e os três pontos por mérito da equipe de Rafael Paiva

Após o jogo, David, autor do gol concedeu uma entrevista ao Sportv, onde falou um pouco sobre o triunfo e as 4 vitórias consecutivas.

“Vitória importantíssima, jogo difícil fora de casa Nós viemos numa crescente, com uma vitória a confiança aumenta, a sequência é muito importante para olhar para parte de cima dela tabela

Na entrevista coletiva, Paiva falou sobre a importância da equipe estar evoluindo e que o tabu era apenas um mero detalhe.

“Sobre o tabu, para nós é o menos importante agora. Estamos muito satisfeitos pelo que a equipe está rendendo, o que ela está jogando, o que ela está evoluindo, o que está deixando dentro de campo. Os tabus são legais para nós conversarmos e debatermos, mas o determinante é a forma como a equipe como respondeu no jogo de hoje. A gente conseguiu evoluir, estamos muito satisfeitos com o que entregamos hoje e extremamente feliz pela vitória”, afirmou o treinador.

Ficha técnica

Atlético GO

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius, Marcão e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Gabriel Baralhas; Shaylon e Luiz Fernando.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Praxedes, Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti.

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO);

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP); Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);

Cartões amarelos: Atletico go- Adriano Martins e Janderson Vasco- Hugo Moura, Matheus Carvalho e Rayan