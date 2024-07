Equipe de judô desembarca em Paris a uma semana do início dos jogos

A equipe de Judô brasileira chegou à Base do Time Brasil nesta sexta-feira (19/7), para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. A sete dias da abertura do evento mundial, sete dos 13 atletas já estão em solo francês para entrar no clima olímpico. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) organizou uma recepção com comida e decoração brasileira na base, em Saint-Ouen. Os judocas seguirão para Saint-Geneviève, onde é a base da modalidade.

Dois dos sete atletas que chegaram à Paris já subiram em pódios olímpicos. Daniel Cargnin, bronze em Tóquio, avaliou a possibilidade de uma mudança na cor da medalha de forma otimista. Me sinto mais experiente. Nesse ciclo, eu considero que fui melhor do que no passado. Acabei de ser terceiro lugar no mundial. Tenho tudo para sair com um resultado positivo e vir comemorar na Casa Brasil”, contou o judoca de 26 anos ao COB.

Rafaela Silva segue sendo um dos maiores nomes nacionais e uma possível aposta para repetir a campanha que fez no Rio em 2016, quando conquistou o ouro. A atleta falou sobre a importância na adaptação e uma boa recepção para o momento de preparação final para o período olímpico.

"Eu já participei de alguns Jogos e outros atletas também. Mas alguns estão pela primeira vez. É bom para já começarmos a sentir esse clima de Jogos Olímpicos. É muito importante para não sermos surpreendidos e tomarmos algum tipo de choque com a magnitude da competição. Ser acolhido e bem recebido depois de uma viagem cansativa é momento importante”, disse Rafaela ao COB.

Os outros cinco atletas são Michel Augusto, Natasha Ferreira, Larissa Pimenta, Ronald Lima e Shirlen Nascimento. Além dos cinco integrantes da comissão técnica.

*Estagiária soba supervisão de Marcos Paulo Lima.

