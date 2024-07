Pedro que inspira Pedro: craque do Flamengo é exemplo para atleta do Candanguinho

Camisa nove do Flamengo é o maior goleador do Brasil em 2024, com 26 gols. Atacante do Capital balançou as redes 13 vezes na temporada - (crédito: Divulgação/Flamengo)

Depois de oito meses de ausência da capital federal, o Flamengo está de volta ao Estádio Nacional Mané Garrincha, onde enfrentará, hoje, às 16h, o Criciúma, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A volta rubro-negra ao território candango é embalada pelo atacante Pedro, principal referência do time no ano. Porém, o artilheiro do Brasil em 2024, com 26 gols, não é o único com esse nome a ter fama de goleador nos gramados da capital federal. No Campeonato Candango Sub-20, um homônimo com inspiração no camisa nove flamenguista se destacou pelo dom de colocar a bola na rede.

Com a camisa do Capital, Pedro Henrique Cardoso de Amurim, ou simplesmente Pedro Karim, mostrou um faro impressionante para gols, tão qual o jogador do Flamengo. O centroavante de 20 anos ganhou a bola de ouro do torneio local de base com um desempenho impressionante. Em 10 jogos, o atleta do Coruja marcou 13 vezes. O ápice do bom momento individual ocorreu na partida contra o CFZ. Ele castigou o clube do Zico ao assinar cinco gols em uma mesma partida da primeira fase do Candanguinho Sub-20. Todos os bons jogos do garoto não foram suficientes para levar o time à decisão da disputa, mas deixaram uma boa impressão do talento.

As semelhanças com o jogador do Flamengo, inclusive, vão além do nome e se estendem a outro detalhe no RG: o local de nascimento. Assim como ídolo rubro-negro, Pedro Karim é do Rio de Janeiro. O artilheiro do Brasil nasceu na capital fluminense, enquanto o goleador do Candanguinho é natural de Duque de Caxias. Às costas, ambos levam a camisa nove, número padrão para o goleador de qualquer time. As comemorações, no entanto, são parecidas a de um rival. Enquanto o flamenguista reverencia a torcida, o marcador máximo do Sub-20 do DF vibra os gols marcados como um urso, movimento parecido ao de John Kennedy, do Fluminense.

Flamenguista e fã declarado do xará rubro-negro, a promessa moldada no Candanguinho se inspira em perfis "discretos" de jogadores. O sobrenome artístico de Pedro, inclusive, é uma homenagem a um ídolo do Real Madrid. "Adotei o apelido Karim, pois sou muito fã do Benzema. Além do Pedro, do Flamengo, que também é uma grande referência", explicou, em entrevista ao Correio. Enquanto o artilheiro do Flamengo brilha nos gramados do país, o goleador do Candanguinho construiu uma relação bastante especial (e desafiadora) com Brasília.

Pedro começou no futebol aos oito anos na escolinha do Duque de Caxias. Durante a formação, o atleta acumulou passagens de menor destaque pelo próprio clube tricolor e pelo Bom Sucesso. Ao se transferir ao Boa Vista, subiu ao profissional. Sem muitas oportunidades, contudo, topou o desafio de vir sozinho ao DF para atuar pelo Santa Maria, mas acabou rebaixado no Campeonato Candango de 2024. O destino, porém, guiou-lhe a outra oportunidade. "Joguei poucas vezes, mas tive impacto. Quando enfrentei o Capital, o Wallace Pernambucano e o Filipe Guedes me perguntaram quantos anos eu tinha, de onde eu era. Isso foi fundamental para que eu fosse contratado", conta.

Alojado na estrutura do Coruja, no Complexo do Estádio JK, no Paranoá, o carioca impressionou, mas acabou dispensado ao fim do Candanguinho Sub-20. Apesar disso, ele conta estar apalavrado com outro time do Distrito Federal para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025. Finalista do torneio de base e com enfrentamento marcado para quarta-feira, às 15h, no Mané Garrincha, Brasiliense e Real Brasília serão os representantes da capital na Copinha. "A cidade me recebeu muito bem. Me senti feliz e grato por ter a chance de voltar", vibra.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima