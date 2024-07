São Paulo retorna a Brasília e têm má atuação em jogo contra Juventude

O São Paulo retornou a capital federal após 5 meses e não agradou seus torcedores com o futebol praticado na noite deste domingo. A partida foi marcada por um gol anulado do atacante do Juventude Erick Farias, que contou com um frango de Rafael para bola entrar.

Após 203 dias, o São Paulo marcou seu retorno à capital federal, mas de uma forma que desagradável para os tricolores que residem em Brasília. No Mané Garrincha, pela 18º rodada do Brasileirão, o Tricolor e o Juventude propuseram um jogo truncado e com poucas chances de gol, no placar de 0 x 0. Para infelicidade dos 26.476 torcedores são paulinos, que saíram de casa para apoiar o clube na noite deste domingo (21/7), com esse empate o São Paulo deixa o G4 e terá de recuperar com um bom desempenho no próximo confronto, contra o Botafogo, dentro de casa.

No apito inicial, o Tricolor Paulista se mostrou ofensivo abusando das pontas com Ferreirinha

e contando com a habilidade de Lucas que buscava tabelar com seus companheiros e puxar a marcação para o meio do campo. Com o auxílio dos jogadores localizados nas extremidades e a fluidez no meio campo com Alisson, o Soberano obteve finalizações no gol quatro vezes com André Silva e Luciano, além de uma cabeçada de Luiz Gustavo no escanteio.

Em contrapartida, o Juventude de Jair Ventura -técnico estreante- tentava investidas ofensivas com Lucas Barbosa se infiltrando pelo meio e buscando seus companheiros com o propósito de inaugurar o placar e manter a vitória, uma vez que o time não perdeu como mandante no Brasileirão. O clube do Sul finalizou algumas vezes com Jean Carlos, Caíque; Jadson e Talliari tentando de cabeça, porém sem sustos para o sistema defensivo tricolor.

Ainda no decorrer da primeira etapa, os clubes propuseram um jogo truncado. O árbitro da partida, Wilton Pereira advertiu quatro jogadores, além das 13 faltas marcadas. Luciano não realizou obstruções para ser advertido, entretanto, como em algumas outras vezes, o atacante reclamou a arbitragem e tomou o cartão.

Se aproximando do fim de uma das partes do jogo, dos 30 aos 45, as equipes mantiveram o jogo estável, porém com o Juventude chegando duas vezes de cabeça e o São Paulo na melhor chance de abrir o placar no primeiro tempo com Luciano.

A chance surgiu em uma falta cobrada a favor do tricolor, a bola rebateu na zaga do Juventude sobrando para o atacante fora da área, que pegou a bola na veia, carimbando a trave. Posteriormente as chances de gol das duas equipes, o Wilton Pereira marcou o fim da primeira etapa.

Na etapa complementar, apesar da partida ser interrompida sucessivamente em razão das faltas, o São Paulo persistia em abrir o placar mantendo uma marcação alta e chegando próximo a área adversária com Lucas Moura ludibriando a defesa adversária com fintas. Em uma dessas infiltrações, o ponta coligou Ferreirinha dentro da área, que chutou rasteiro, para fora.

O Juventude tentava se aproveitar dos erros adversários, engatando contra ataques, ecom alguns lançamentos ligando da defesa até o ataque. O meio campo de ambas as equipes no segundo tempo se mantiveram com ausência na criatividade para ligar seus atacantes ,mantendo a partida sem agressões ao gol.

Em uma das bolas lançadas no ataque, Gabriel Taliari dominou e passou para Erick Farias,

que foi em direção a área e tentando se livrar da marcação. Quando conseguiu uma brecha, Erick chutou uma bola fraca que Rafael se atrapalhou, permitindo o gol do Juventude. Entretanto, o goleiro tricolor estava em um dia de sorte. O juiz anulou o gol em razão de uma bola na mão do Gabriel Taliari ao dominar a bola. O vexame de Rafael foi salvo pelo VAR.

O gol anulado serviu de combustível para estimular o tricolor paulista. Aos cânticos da torcida, a equipe foi para cima do Juventude na pressão e na intensidade, porém a equipe não conseguiu chances de perigo, pelo contrário. Quem continuou insistindo no gol foi a equipe verde, que se redimiu e deu o máximo de si nos minutos finais.

Luis Mandaca e Gabriel Taliari chegaram próximos de abrir o placar. Com mais perigo, Taliari recebeu na área e emendou uma bola que bateu no travessão e depois na linha. Os jogadores do Juventude reclamaram com a arbitragem para conferir se a bola havia entrado, entretanto,a bola não passou a linha do gol.

Tentando responder nas bolas aéreas, o Soberano não teve êxito nos seus ataques, marcando a infelicidade dos torcedores que residem na capital e marcaram presença no estádio. Lucas tentou incessantemente a busca do gol, entretanto, os companheiros de equipe já se encontravam cansados, próximo de um apito final

Com sete minutos de acréscimo, ambos os clubes não conseguiram criar mais chances. E o que poderia marcar um bom retrospecto para os tricolores candangos, ficará na memória como uma atuação ruim da equipe de Zubeldia.



Ficha Técnica:

Juventude x São Paulo - 18ª rodada do Brasileirão 2024

Data e hora: Domingo, 21 de julho de 2024, às 18:30

Local: Arena Mané Garrincha, Brasília

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha

Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Gol anulado: Erick Farias

Cartões amarelos: Allan Franco, Luciano, Zubeldía (São Paulo)

Jadson, Rodrigo Sam, João Lucas e Caíque (Juventude)



Público: 26.476

Renda: aproximadamente três milhões

Juventude (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio); Caíque, Jadson (Luís Oyama) e Jean Carlos (Ewerthon); Lucas Barbosa (Luís Mandaca), Erick e Gilberto (Gabriel Talliari). (Técnico: Jair Ventura)

São Paulo

Rafael; Rafinha (Nahuel), Arboleda, Alan Franco, Patryck; Bobadilla (Galoppo), Luiz Gustavo, Lucas Moura; Luciano (Wellington Rato), Ferreirinha (Rodrigo Nestor) e André Silva (Juan). Técnico: Luíz Zubeldía.





