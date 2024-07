Sem o bicampeão Brasil, futebol olímpico masculino começa nesta quarta

Sem o atual bicampeão olímpico Brasil, a disputa pelo pódio na categoria masculina do futebol começa nesta quarta-feira, dois dias antes da cerimônia de abertura. A partir das 10h desta quarta-feira (24/7), 16 equipes brigarão pela medalha de ouro na competição.

Os embates entre Argentina x Marrocos, e Uzbequistão x Espanha abrirão a corrida por medalhas. Também haverá jogos às 12h, às 14h e às 16h, sempre em duplas. O padrão é esse até o fim da fase de grupos.

Ao ser derrotada pela Argentina por 1 x 0, em fevereiro passado, a Seleção Brasileira acabou eliminada no quadrangular final e está fora da disputa pela primeira vez desde os Jogos de Atenas-2004. Portanto, a edição da vez na Olimpíada não contará com nomes como Endrick e Estêvão. Apesar disso, a competição chegará com diferentes destaques.

O Grupo A tem França, Estados Unidos, Guiné e Nova Zelândia. O B, Argentina, Iraque, Marrocos e Ucrânia. A C terá Egito, Espanha, República Dominicana e Uzbequistão. E a D, Israel, Japão, Mali e Paraguai. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final.

Os próprios franceses chegam à disputa com o favoritismo. Comandados pela lenda do futebol nacional Thierry Henry, os Bleus desfrutam de nomes ofensivos de destaque, além de um elenco bem distribuído.

Bicampeã em Atenas-2004 e Pequim-2008, a Argentina também vem forte. Outra comandada por um ex-jogador, o ex-Barcelona e Liverpool Javier Mascherano, a albiceleste terá disponível nomes como Julian Alvarez e Nicolás Otamendi. A dupla tem frequência assídua na seleção principal.

Medalha de prata em Tóquio-2020, a Espanha é outra cotada para brigar pelo pódio. Jogadores como Álex Baena e Fermín López, que pouco participaram da campanha vencedora da Euro-2024 na Alemanha, marcarão presença. Com jogadores de grandes times do país, é outro com um plantel equilibrado. A seguir, saiba um pouco mais sobre alguns dos maiores destaques na categoria masculina do futebol dos Jogos de Paris-2024.

França

Por ser o país sede, a França será o cabeça de chave do Grupo A. Para avançar, terá a disputa de Estados Unidos, Guiné e Nova Zelândia. Além do comandante Henry, o time azul-marinho terá como principal arma a mistura entre algumas das principais promessas do futebol mundial e experientes já conhecidos do grande público.

Mais velho do grupo, o homem-gol Lacazette, ex-jogador do Arsenal e atualmente no Lyon, é um dos destaques. Recém contratado pelo Bayern de Munique vindo do Crystal Palace, Michel Olise será a referência técnica do selecionado. Joias de Lyon, RB Leipzig, Toulouse e Rennes, respectivamente, Rayan Cherki, Castello Lukeba, Guillaume Restes e Desiré Doué são outros para ficar de olho. O último, inclusive, é disputado no mercado por Bayern de Munique e PSG.

Argentina

Sem sombras de dúvidas, o principal jogador argentino na corrida pela terceira medalha de ouro será Júlian Alvarez. Destaque do Manchester City e campeão do mundo no Catar em 2022 ao lado de Lionel Messi, o ex-River Plate será o encarregado no ataque albiceleste. No ataque, Alvarez terá a companhia de Thiago Almada. O ex-jogador do Atlanta United acaba de chegar ao Botafogo, onde se apresentará após a disputa dos Jogos. Ele será um dos dois representantes do futebol brasileiro na competição. O outro será o goleiro paraguaio Gatito Fernández, também do Botafogo.

No gol, Gerónimo Rulli, do Ajax, será o titular. Ele é outro acostumado a ser convocado por Lionel Scaloni, e também esteve na Copa do Catar, junto de Nicolás Otamendi. Já acertado com o Manchester City, o jovem meia de 18 anos Cláudio Echeverri, do River Plate, também pode ganhar minutos. Caso seja ouro, Mascherano poderá se tornar no primeiro a ser campeão olímpico tanto como jogador, quanto como treinador na categoria.

Espanha

Os espanhóis irão à competição com uma equipe consideravelmente modificada em relação à da última edição dos jogos. Apesar disso, terão como argumento ao próprio favor o fato de terem levado à Tóquio a base da equipe que viria a se tornar tetracampeã da Eurocopa. Nomes como Cucurella, Dani Olmo, Unai Simón, Pedri, Mikel Merino e Zubimendi estiveram em ambos os torneios.

Agora, outros jovens jogadores estarão na busca pelo segundo pódio consecutivo. Muitos são destaques das respectivas equipes. O zagueiro de 17 anos Pau Cubarsí, do Barcelona, é o mais jovem da competição. Sergio Gómez, do Manchester City, Eric García, do Girona, e Samuel Omorodion, do Atlético de Madrid e emprestado ao Alavés, são as principais peças.

Marrocos

Sensação da última Copa do Mundo, quando chegou até as semifinais no Catar, a seleção marroquina medirá forças contra a Argentina, no Grupo B, em busca da classificação. Um dos símbolos da campanha de destaque no Mundial de 2022, o lateral-direito do PSG Achraf Hakimi será o principal destaque de Marrocos na tentativa de surpreender.

Apesar de não ter muitos nomes de expressão na defesa e no meio de campo, a seleção africana poderá alcançar resultados com um ataque bem equilibrado. Ambos revelados na base do Barcelona, Ilias Akhomach, do Villarreal, e Abde Ezzalzoulli, do Real Betis, serão os titulares nas beiradas. Decidido a trocar a França pelo time vermelho, Eliesse Ben Seghir, jovem destaque do Monaco, é outra peça importante.

Estados Unidos

A seleção americana terá em Paris a chance de se recuperar de um momento negativo. Na disputa da Copa América-2024, sediada em casa, acabaram eliminados na fase de grupos. Agora, apostarão numa melhor organização coletiva e numa leva pouco conhecida de jovens atletas para surpreender e beliscar uma vaga na segunda fase.

Os Estados Unidos terão no meio de campo os maiores nomes da equipe da vez. A dupla calejada no futebol italiano, Gianluca Busio, do Venezia, e Tanner Tessmann, recém vendido à Internazionale de Milão, além de Benjamin Cremaschi, companheiro de Messi no Inter Miami, são dignos de citação. O goleiro Gaga Slonina, do Chelsea, o lateral esquerdo Caleb Wiley, também recém vendido ao time azul de Londres, e Kevin Paredes, do time alemão Wolfsburg, devem ser titulares.

Egito

A seleção egípcia terá um diferencial na tentativa de fazer bonito em Paris. No comando do corpo técnico, estará o brasileiro Rogério Micale. À frente da Seleção Brasileira em 2016, foi ele quem liderou a equipe tupiniquim rumo ao primeiro ouro da história do país na modalidade em uma edição de Olimpíadas.

Ele, todavia, terá um desafio na função que exerce no presente. Além de precisar enfrentar a competição da forte seleção espanhola no Grupo C, o Egito não ostenta nomes de expressão no elenco. Apenas um é relativamente conhecido. Trata-se do volante Mohamed Elneny, do Arsenal. Dos 18 convocados, além disso, 15 atuam no futebol nacional. Somente o meia Omar Fayed, do Novi Pazar, da Sérvia, e o atacante Bilal Mazhar, do Panathinaikos, da Grécia, atuam no exterior.

Veja os jogos da primeira rodada e onde assistir:

10h - Argentina x Marrocos - transmissão: SporTV e Cazé TV

Uzbequistão x Espanha - transmissão: SporTV 3

12h - Egito x República Dominicana - sem transmissão

Guiné x Nova Zelândia - sem transmissão

14h - Iraque x Ucrânia - transmissão: SporTV 3

Japão x Paraguai - sem transmissão

16h - Mali x Israel - transmissão: SporTV 3

França x Estados Unidos - transmissão: SporTV, Globoplay e Cazé TV

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Serna é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

Serna é regularizado e pode estrear pelo Fluminense Esportes Torcedores do Leixões são contra venda do clube ao Flamengo

Torcedores do Leixões são contra venda do clube ao Flamengo Esportes Guardiola afirma que De Bruyne segue no Manchester City

Guardiola afirma que De Bruyne segue no Manchester City Esportes São Paulo recebe proposta do Rosario Central por Galoppo

São Paulo recebe proposta do Rosario Central por Galoppo Esportes Olimpíadas de Paris: time de Israel terá proteção com ‘anel de aço’

Olimpíadas de Paris: time de Israel terá proteção com ‘anel de aço’ Esportes Brasileirão Sub-20: Fluminense vira sobre o Corinthians e se aproxima de vaga