Britânica multimedalhista é suspensa de Paris-2024 após maltratar cavalo

Multimedalhista pela Grã-Bretanha na categoria de adestramento do hipismo, Charlotte Dujardin foi punida de forma provisória pela Federação Equestre Internacional (FEI), por ter maltratado um cavalo. A atleta, que ficará suspensa por seis meses, já havia desistido da participação em Paris-2024 após ter um vídeo do acontecido vazado na internet.

O episódio, sem data esclarecida, expõe a má conduta da britânica durante um treinamento. No comunicado publicado pela federação, é confirmada a natureza da suspensão provisória, assim como o conteúdo do vídeo. O caso foi revelado por uma fonte anônima. Esta, posteriormente, contratou um advogado para que o vídeo e o acontecido chegassem à FEI.

"Estamos muito desapontados com este caso, especialmente por estar tão próximo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No entanto é nossa responsabilidade e crucial que abordemos qualquer caso de abuso, já que o bem-estar dos cavalos não pode ser comprometido", disse o presidente da federação, o belga Ingmar De Vos.

Ainda de acordo com ele, a atleta cooperou com as investigações do caso, e, além de confirmar a veracidade do conteúdo do vídeo, demonstrou remorso e arrependimento pela atitude diante do animal. "Charlotte expressou genuinamente remorso pelas próprias ações e reconhecemos e agradecemos sua disposição em assumir a responsabilidade. Apesar do momento infeliz, acreditamos que esta ação reafirma o compromisso da FEI com o bem-estar como guardiões dos nossos parceiros equinos e a integridade do nosso esporte", complementou De Vos.

A ausência de Charlotte em Paris-2024 será fortemente sentida pela equipe britânica, sobretudo na categoria disputada por ela. Afinal, Dujardin é um expoente do hipismo mundial. Em Londres-2012, ganhou dois ouros, nas categorias individual e por equipes. Nos Jogos do Rio-2016, venceu o terceiro na individual, e uma prata por equipes. Em Tóquio-2020, conquistou dois bronzes, um por equipes, e outro individualmente.

Veja, a seguir, o comunicado completo da Federação Internacional:

A FEI (Federação Internacional de Esportes Equestres) anuncia oficialmente a suspensão provisória da atleta britânica do adestramento Charlotte Dujardin, com efeito imediato a partir da data da notificação, 23 de julho de 2024.

A decisão a torna inelegível para participar dos próximos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ou qualquer outro efeito sob jurisdição da FEI.

Neste período de suspensão, ela é proibida de participar de qualquer atividade relacionada a competições ou eventos sob jurisdição da FEI ou qualquer competição ou evento sob jurisdição de uma Federação Nacional.

Isso inclui qualquer atividade relacionada à FEI e às Federações Nacionais. Além disso, a Federação Britânica Equestre espelhou a suspensão provisária, o que também torna a Sra. Dujardin inelegível para competir em qualquer evento nacional durante o período.

Em 22 de julho de 2024, a FEI recebei um vídeo que retrata a Sra. Dujardin tendo uma conduta contrária aos princípios do bem-estar dos cavalos. O vídeo foi enviado à FEI por um advogado que representa um cliente não revelado.

Segundo a informação recebida, a filmagem teria sido feita há alguns anos durante uma sessão de treinamentos conduzida pela Sra. Dujardin em um estábulo privado.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

