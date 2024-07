Brasiliense e Real Brasília se enfrentam pela decisão do Candanguinho-2024

Brasiliense e Real Brasília serão os personagens da grande decisão da versão sub-20 do Candangão, às 15h desta quarta-feira (24/7), no Mané Garrincha. Já classificados à próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, os finalistas buscarão aumentar o montante de taças do torneio nas respectivas salas de troféus. O time amarelo é heptacampeão, enquanto o clube aurianil já levou o caneco em três oportunidades.

O primeiro a chegar á final foi o Brasiliense. Depois de terminar a campanha na primeira fase como líder do Grupo B, com 16 pontos de 21 possíveis, eliminou o Paranoá nas quartas de final. Depois de dois jogos, venceu no agregado por 5 x 4.

O ponto alto veio nas semifinais. No dérbi diante do Gama, precisou dos pênaltis para avançar. No primeiro jogo, empataram em 1 x 1. No segundo, novo empate, dessa vez por 3 x 3. Na marca da cal, converteram três e perderam duas. Já o time verde, voltou para casa depois de marcar cinco, mas errar três. A classificação garante a volta do Jacaré à uma decisão depois de 15 anos de ausência.

"Com certeza será um ótimo jogo. São as duas equipes mais fortes do campeonato, que merecidamente estão na final. Mas, confio muito no potencial que temos de fazer um grande jogo, para sermos campeões”, afirmou Isaac Oliveira, atacante de 19 anos do Brasiliense, via assessoria. O jogador tem três gols anotados no torneio.

O Real Brasília registrou campanha menos expressiva na primeira fase em relação ao rival da decisão. Membro do Grupo A, acabou atrás de Capital (1º) e Gama (2º). Na terceira posição, somou 18 pontos, seis a menos do que o líder.

Apesar disso, chegou às semifinais após vencer os dois jogos contra o Luziânia nas quartas, com agregado de 4 x 1. Nas meias finais, eliminou o favorito e até então invicto Capital sem ser derrotado. Na ida, empatou em 0 x 0, mas venceu na volta pelo placar mínimo. O clube da Vila Planalto volta à final do torneio depois de levantar a taça em 2021.

"Acredito que fizemos um campeonato bem regular, principalmente nas fases mais importantes (mata-mata). Tanto que tivemos a melhor campanha nas quartas e semifinais. Encaramos todos os adversários da mesma maneira, com a mesma seriedade e o máximo respeito”, disse Léo Roquete, treinador do Real Brasília, ao portal Distrito do Esporte.

O confronto também será responsável por reeditar a final da versão principal do Candangão de 2023. Na ocasião, o time do Defelê se sagrou campeão após vencer o Brasiliense nos pênaltis, por 2 x 1, após empate em 3 x 3 no placar agregado.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

