Campeão olímpico é roubado em treino na véspera dos Jogos de Paris

O campeão olímpico de BMX Freestyle Logan Martin teve pertences roubados, antes de viajar nesta quarta-feira (24/) para Paris para a disputa das Olimpíadas. O incidente ocorreu em Bruxelas, capital da Bélgica, onde se preparava para os Jogos.

Martin, nas redes sociais, mostrou a van da equipe arrombada. Nas imagens , nota-se a janela do carro quebrada e estilhaços de vidro no chão. Retiraram do veículo mochilas, carteiras e a mesa de massagem pertencente ao fisioterapeuta da equipe. O atleta afirmou que por sorte as bicicletas não estavam no local.

De forma bem-humorada, um colega de equipe afirmou que que os ladrões haviam comido os chocolates que estavam nas bolsas.

Segundo Logan, parte do equipamento foi recuperado, graças a um chip de geolocalização fixado nas bolsas, em uma praça próxima. "Felizmente, a maioria das nossas coisas estava no nosso quarto e conseguimos recuperar muitas delas também", escreveu Martin.

"Perdi minha carteira, minha mochila e algumas outras coisas, mas no geral não foi tão ruim. É lamentável quando as pessoas sentem a necessidade de fazer coisas assim" lamentou o atleta.