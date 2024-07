Atleta realiza sonho de infância de representar Brasil nas Olimpíadas em Paris

Na terceira Olimpíada da carreira, Ygor Coelho já é um veterano dos jogos, mas, desta vez, a competição tem um gostinho especial para o jogador de badminton. O atleta, hoje com 28 anos, realiza o sonho do pequeno Ygor de representar o Brasil em Paris.

Nas redes sociais, o representante brasileiro no badminton publicou vídeos em que ele aparece ainda criança. Em um deles, ele diz: “Meu sonho é ir para a França e jogar as Olimpíadas pelo Brasil”. Em seguida, o entrevistador pergunta se ele vai chegar lá e ele responde que sim. “Vou! Estou tentando”, afirma.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Ygor começou a jogar na Associação Miratus de Badminton, projeto social fundado pelo pai dele, Sebastião Oliveira, no bairro Tanque, Zona Oeste do Rio. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio, ele fez história, se tornando o primeiro atleta brasileiro na modalidade. Na época, o atleta tinha 19 anos. O jogador coleciona dois ouros, um nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Peru (2019), e outro nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba (2018), na Bolívia.

Além de Ygor, o Brasil vai ser representado no esporte pela piauiense Juliana Viana. É a estreia da jovem de 19 anos nos Jogos Olímpicos.

Badminton

O badminton é uma modalidade esportiva individual ou em dupla em que os competidores usam uma raquete para rebater uma peteca. Na quadra, os adversários são separados por uma rede que mede 1,55m. Os dois representantes brasileiros jogam na categoria individual.