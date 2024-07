Seleção Brasileira domina a internet em jogo contra Nigéria nas Olimpíadas

Marta e Gabi Nunes comemorando o gol do Brasil - (crédito: Reprodução/@selecaofemininadefutebol)

A Seleção Feminina estreou com tudo nas Olimpíadas de 2024, sediada em Paris, na França. Na tarde desta quinta-feira (25/7), as meninas enfrentam a Nigéria, em uma partida com muitas emoções.

O primeiro gol da partida foi feito por Marta foi anulado logo em seguida. Não demorou muito para o nome da rainha aparecer entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.

Os torcedores não pouparam elogios sobre o desempenho da jogadora, que se despede dos campos nas Olimpíadas deste ano.

Poucos minutos depois do gol anulado, Gabi Nunes jogou a bola na rede e marcou o primeiro gol do Brasil.

Confira algumas publicações feitas pelos torcedores no X:

O passe da Marta, irmão. O PASSE DA MARTA. A finalização da Gabi Nunes. Que golaço do Brasil.

— Julia Mazarin (@juumazarin) July 25, 2024

Que golaço da Gabi Nunes!!!!

Depois de um gol anulado da Marta, a camisa 10 deu um passe na medida e a Gabi Nunes soltou o pé! Lindo.



De manhã foi a Gabi do handebol, agora é a Gabi do futebol.



Vamoooo! #Olimpiadas2024



???? Imagens: TV GLOBO pic.twitter.com/TvtA2ZbIuI — Duda Dalponte (@dudadalponte) July 25, 2024 Esse domínio, essa finalização!

Sério, que golaço ???????????? pic.twitter.com/pSzUx5y8NJ July 25, 2024 na moral que golaço da porra, mas você olha o vídeo entende o pq de só ter uma RAINHA pic.twitter.com/lQ9JIwTKcS — Hta (@agatamaximo) July 25, 2024