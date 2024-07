Olimpíadas: veja a programação do Brasil nesta quinta (25/7)

As Olimpíadas de Paris 2024 começam nesta quinta-feira (25/7) para os brasileiros e a ansiedade de ver os atletas do Time Brasil competindo só aumenta. Para se organizar com o horários de cada prova, o Correio separou todos as modalidades que terão brasileiros no dia.

Como as Olimpíadas só começam oficialmente após a Cerimônia de Abertura — que será na sexta-feira (26) — o dia de hoje dos jogos é conhecido como -1 e terá menos eventos.

Confira a cobertura completa do Correio Braziliense das Olimpíadas neste link

A transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Três modalidades entram em campo nesta quinta, confira:

Tiro com arco — 4H30 (horário de Brasília)



Ana Luiza Caetano; Individual Feminino; Fase de Classificação

Handebol — 9H (horário de Brasília)

Espanha X Brasil; Fase de Grupos

Tiro com arco — 9H15 (horário de Brasília)

Marcus Vinicius D'Almeida; Individual Masculino — Fase de Classificação

Futebol Feminino — 14H (horário de Brasília)

Nigéria X Brasil; Fase de Grupos