Olimpíadas: revista faz tradicional previsão de medalhas; veja as do Brasil

Uma das grandes revistas esportivas do mundo, a Sports Illustrated divulgou, nesta segunda-feira (22/7), a tradicional lista de previsões de medalhas de todos os esportes pata as Olimpíadas de Paris 2024. Para o Brasil, a previsão é de 22 medalhas ao todo — cinco de ouro, oito de prata e nove de bronze.

Pela previsão, os medalhistas de ouro do Brasil serão : Rayssa Leal, do Skate, Gabriel Medina, no Surfe, a dupla Duda e Ana Patrícia, do Vôlei de praia, Bia Ferreira, do Boxe, e a equipe masculina de vôlei. Veja todas as medalhas citadas por eles e uma análise mais detalhada sobre alguns esportes mencionados.

Todas as medalhas:

Ouro

Beatriz Ferreira — Boxe (60kg)

Rayssa Leal — Skate (Street)

Gabriel Medina — Surfe

Duda e Ana Patrícia — Vôlei de Praia

Vôlei Masculino

Prata

Marcus D’Almeida — Tiro com arco (individual)

Wanderley Pereira — Boxe (80kg)

Rebeca Andrade — Ginástica Artística (Individual Geral)

Rebeca Andrade — Ginástica Artística (Salto)

Rebeca Andrade — Ginástica Artística (Trave)

Rebeca Andrade — Ginástica Artística (Solo)

Martine Grael e Kahena Kunze — Vela

Ana Marcela Cunha — Águas Abertas (10km)

Vôlei Feminino

Bronze

Keno Marley — Boxe (92kg)

Beatriz Soares* — Boxe (66kg)

Equipe Feminina de Ginástica Artística

Rafael Silva — Judô (+100kg)

Augusto Akio — Skate (Park)

Tatiana Weston-Webb — Surfe

Caroline Santos — Taekwondo (67kg)

Alison Dos Santos — Atletismo (400m com Barreiras)

*A atleta não está classificada para Paris

Confira mais detalhes sobre as modalidades citadas:

Judô

Um dos detalhes da previsão que chamou a atenção foi a ausência de medalhistas de ouro no Judô, e apenas uma medalha no geral para a modalidade: Rafael Silva, o Baby, com uma de bronze na categoria +100kg. As medalhistas olímpicas Mayra Aguiar e Rafaela Silva nem foram citadas.

Vôlei

Pelas temporadas de seleção, a escolha da Seleção Masculina de Vôlei para a medalha de ouro e outra prata olímpica para a Feminina, também foi controversa. Na última competição antes das Olimpíadas, a Liga das Nações, o time feminino terminou em quarto lugar enquanto a masculina foi eliminada nas quartas de final.

Boxe

No Boxe, na qual o Brasil venceu várias medalhas em Tóquio 2020, a lista deu destaque apenas para alguns atletas como Beatriz Ferreira, favorita ao ouro, e Keno Marley com bronze. Além disso, computa uma medalha de bronze para Beatriz Soares, que nem está classificada para Paris.

Ginástica Artística

Na Ginástica Artística, Rebeca Andrade foi prevista apenas para medalhas de prata, perdendo quase todas as disputas diretas para Simone Biles, dos EUA, e uma para a chinesa Zhou Yaqin. No masculino, o Brasil não consta em nenhuma medalha.

Atletas brasileiros nem citados

Outros brasileiros que não aparecem nas listas e brigam forte por medalha em Paris são Isaquias Queiroz, da canoagem velocidade, as atletas da Ginástica Rítmica, os jogadores de Tênis e de Tênis de Mesa, entre outros.