Olimpíadas: as 10 maiores estrelas do espetáculo em Paris

Responsáveis por reunir 48 modalidades diferentes em uma única competição, os Jogos Olímpicos, como de costume, também se destacam por proporcionar o encontro entre vários dos principais atletas do planeta.

Muitos, inclusive, se diferenciam por serem ídolos consagrados nos respectivos cenários. Outros, surgem como candidatos a marcarem época no torneio de verão. As brasileiras Marta e Rebeca Andrade são exemplos disso. Enquanto a rainha do futebol disputa a sexta Olimpíada ainda em busca do ouro inédito, a ginasta, mesmo ainda nova, foi campeã olímpica em Tóquio-2020.

Apesar disso, são os Estados Unidos que puxam a fila. Simone Biles e LeBron James dispensam apresentações. A seguir, o Correio lista 10 das grandes estrelas presentes nas Olimpíadas de Paris-2024.

LeBron James

LeBron James será o líder do "Dream Team" no basquete (foto: AFP)

O astro da NBA é um colecionador nato de recordes no mundo da bola laranja. Com 38.390 pontos, é o maior cestinha da história da liga. Além disso, é o único MVP das finais com três times diferentes. Ele será o líder do “Dream Team” na busca pela 17ª medalha de ouro.

Simone Biles

Simone Biles é o símbolo da ginástica estadunidense (foto: AFP)

Grande símbolo da ginástica estadunidense, Simone Biles é a figura mais condecorada da história da modalidade. Em apenas duas edições das Olimpíadas, soma quatro medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

Marta

Seis vezes melhor do mundo, Marta é amplamente considerada como a maior jogadora de futebol de todos os tempos (foto: AFP)

Conhecida como “Rainha Marta”, a camisa 10 da Seleção é amplamente considerada como a maior jogadora de futebol de todos os tempos. Eleita melhor do mundo em seis oportunidades, lidera o Brasil rumo ao ouro inédito no futebol feminino.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz é o grande nome da nova geração do tênis (foto: AFP)

Com Nadal e Djokovic cada vez mais perto da aposentadoria, o espanhol de apenas 21 anos é o nome da vez no tênis. Com quatro Grand Slams conquistados, ele é o quarto a alcançar o feito antes dos 22 anos na Era Aberta.

Gabriel Medina

Gabriel Medina é tricampeão mundial (foto: William Lucas/COB)

Referência do surfe mundial, o paulista de 30 anos disputará a primeira Olimpíada da carreira. Tricampeão mundial, Medina foi o primeiro brasileiro a vencer o torneio. Em 2015, foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do ano no mundo.

Katie Ledecky

Katie Ledecky é a maior campeã Olímpica da história da natação feminina (foto: AFP)

A nadadora americana de 27 anos é a atual detentora do recorde mundial no nado livre feminino de 400, 800 e 1500 metros. É também recordista de medalhas de ouro na história da natação feminina em Olimpíadas, com sete. A primeira veio em Londres-2012, aos 15 anos.

Teddy Riner

Teddy Riner é tricampeão olímpico, nove vezes campeão mundial e cinco vezes campeão europeu (foto: AFP)

O judoca francês de 2,04m de altura e 130 kg é tricampeão olímpico, nove vezes campeão mundial e cinco vezes campeão europeu. Até agosto de 2016, Riner havia perdido apenas oito lutas em toda a carreira, começada em 2005, quando ele tinha 16 anos.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade foi campeã Olímpica em Tóquio-2020 (foto: Miriam Jeske/COB)

Prestes a participar da terceira Olimpíada da carreira, a paulista de 25 anos encantou o mundo nos Jogos de Tóquio-2020. Ao som de “Baile de Favela”, foi campeã olímpica no salto, algo nunca antes conquistado pelas mulheres brasileiras da ginástica.

Alexia Putellas

Chamada de rainha de futebol na Espanha assim como Marta no Brasil, Alexia Putellas já ganhou o prêmio de melhor do mundo em duas oportunidades (foto: AFP)

Assim como Marta no Brasil, Putellas é reconhecida como a rainha do futebol na Espanha. A camisa 11 do Barcelona já foi eleita quatro vezes como a melhor jogadora do mundo: duas pela Fifa, e duas pela France Football. Ela é a capitã da Espanha em Paris-2024.



Eliud Kipchoge

Kipchoge é bicampeão Olímpico (foto: GIUSEPPE CACACE)

Bicampeão olímpico nos Jogos do Rio-2016 e Tóquio-2020, o queniano poderá alcançar o terceiro topo do pódio na maratona. Também campeão mundial, Kipchoge é considerado como o maior maratonista de todos os tempos, com apenas três derrotas nos 42km.