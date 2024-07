Olimpíadas de Paris: Macron fala de "igualdade e sustentabilidade"

Durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, nesta sexta-feira (26/7), o presidente da França, Emmanuel Macron, limitou-se a anunciar: "Eu declaro abertos os Jogos de Paris!". Antes do evento, no entanto, a imprensa teve acesso a uma cartilha (link) que reúne as expectativas do líder francês e de personagens envolvidos na direção dos Jogos deste ano.

Neste documento, Macron destacou que o espírito olímpico deve ser utilizado para unir os povos e prol de um futuro de união entre os povos, com paridade e sustentabilidade. "Será o início de uma competição de 16 dias que marcará a história e deixará um legado duradouro", afirmou.

"Este momento de união entre a humanidade, nossos atletas e nossos artistas terão um objetivo primordial: inaugurar um nova era olímpica, com ênfase na sustentabilidade, paridade e construção do futuro", desenvolveu Macron. Ao todo, 205 delegações participarão das olimpíadas. Os atletas desfilaram por meio de barcos, sobre o rio Sena.

Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomac Bac discursou durante a cerimônia das Olimpíadas. Ele afirmou que os jogos serão marcados pela paridade de gênero. "Serão os primeiros jogos olímpicos com paridade entre atletas mulheres e homens na competição", discursou Thomac.

"Por todas estas razões, estes são os primeiros Jogos Olímpicos inspirados na nossa Agenda Olímpica reformas do início ao fim", disse. "Em um mundo dividido por guerras e conflitos, é graças à solidariedade que hoje estamos juntos (na olimpíada)", completou o presidente do COI.